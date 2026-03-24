Aprobado en el PE un informe que alerta de la presión migratoria en Canarias

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Bruselas, 24 mar (EFE).- Los eurodiputados de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara aprobaron este martes un informe, elaborado tras la visita de una delegación a Tenerife y Gran Canaria el pasado año, que constata la gran presión migratoria que soporta el archipiélago y subraya la necesidad de reforzar la coordinación a nivel europeo para hacer frente a ese fenómeno.

El documento concluye que la migración, incluida la irregular, constituye un desafío para toda la Unión Europea y no solo para los Estados miembros de primera entrada, por lo que requiere una respuesta coordinada. Y pide más inversiones para ayudar al archipiélago a afrontar ese reto.

Se basa en la visita de una delegación de diputados europeos a Tenerife y Gran Canaria entre el 15 y el 17 de septiembre pasados, tras una primera misión de eurodiputados en mayo a la isla de El Hierro.

PP y Vox introdujeron numerosas enmiendas al texto original para pedir un endurecimiento de los controles en frontera, evitar efectos llamada y criticar la regularización masiva de migrantes.

En particular, el informe dice que “las Islas Canarias se enfrentan a un número ‘desproporcionado’ de llegadas de migrantes y sufre una importante presión sobre el sistema. Además, recuerda que “los centros de acogida en las Islas Canarias suelen estar desbordados y carecen de recursos adecuados”.

Entre las principales recomendaciones, subraya que “se necesita una inversión significativa en operaciones específicas de búsqueda y rescate (…) incluidos medios marítimos y aéreos”, dada la peligrosidad de la ruta canaria.

En ese sentido, aboga por un aumento urgente de los fondos, tanto europeos como nacionales, dada la peligrosidad de la ruta del Atlántico.

Asimismo, el informe destaca la necesidad de mejorar las condiciones de acogida y “garantizar condiciones de vida dignas (alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, incluido el apoyo psicológico)”, así como de reforzar la atención a personas vulnerables.

Sobre los centros de recepción, Vox introdujo una enmienda para puntualizar que tanto los de Canarias como los ubicados en otras partes son «temporales» y basados en una emergencia, antes del retorno de los migrantes a su país de origen o un país seguro.

El documento también incide en la importancia de intensificar la cooperación internacional, señalando la necesidad de “promover una cooperación más estrecha con los países no miembros (…) tanto los países de origen como los de tránsito”.

En relación con los menores, el informe pone de relieve las dificultades en los procesos de determinación de edad y señala que, de aproximadamente 1.500 casos dudosos analizados, alrededor del 50% correspondían finalmente a personas adultas.

Igualmente, destaca la necesidad de combatir las mafias, señalando que es fundamental “reforzar la cooperación internacional (…) mediante el intercambio de inteligencia, la cooperación entre las fuerzas del orden y el enjuiciamiento de los traficantes”.

El PP aseguró en un comunicado tras el voto que «el Gobierno de España hace lo contrario de lo que exige Europa tomando decisiones unilaterales en materia migratoria».

Criticó en particular que «mientras el informe europeo pide coordinación y acción conjunta en toda la UE, el Gobierno de España opta por decisiones unilaterales, como la regularización masiva de inmigrantes irregulares, que no resuelven el problema de fondo, sino que lo incrementan». EFE

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