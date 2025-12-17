Archivada investigación contra el primer ministro luso en caso que hizo caer a su Gobierno

Lisboa, 17 dic (EFE).- La Fiscalía de Portugal anunció este miércoles que ha archivado la investigación preventiva que había abierto contra el primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) por su empresa familiar Spinumviva, cuya existencia salió a la luz en febrero pasado e hizo caer a su anterior Gobierno.

El Departamento Central de Investigación y Acción Penal del ministerio público explicó que no ha encontrado fundamento de ningún delito de recepción ni ofrecimiento de ventajas indebidas, según informó en un comunicado.

«Los elementos recabados llevaron a la conclusión de que no hay fundamento del delito mencionado, ni peligro de que se estuviera cometiendo; tampoco se recabaron fundamentos de ningún otro delito. En consecuencia, se dictó auto fundamentado de archivo», resumió la Fiscalía.

Recordó que, tras recibir otras denuncias relativas a la adquisición por parte de la familia Montenegro de dos inmuebles en la capital portuguesa, estas pasaron a formar parte del objeto de la investigación preventiva, pero que tampoco halló indicios de delito.

La decisión ha sido notificada al primer ministro, concluyó la nota del ministerio público.

La Fiscalía abrió el pasado 12 de marzo una investigación preventiva a Spinumviva, una empresa familiar de Montenegro, fundada por él mismo cuando estaba fuera de la política activa y que habría recibido pagos de otras compañías donde él trabajó en el pasado como el grupo hotelero y de casinos Solverde.

El vínculo del primer ministro con Spinumvia, en ese momento en manos de su esposa e hijos, se dio a conocer en febrero pasado por medios de comunicación locales, que sugirieron que había un potencial conflicto de intereses.

A raíz de esta filtración, se presentaron dos mociones de censura contra el entonces Gobierno de Montenegro, que las superó, pero cuando el Ejecutivo se sometió a un voto de confianza en el Parlamento en marzo pasado, lo acabó perdiendo.

El país quedó entonces abocado a unas elecciones anticipadas en mayo, las segundas en poco más de un año, en las que acabó saliendo reelegido el político conservador. EFE

