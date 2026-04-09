Argel condena los ataques «bárbaros y salvajes» de Israel en el Líbano

1 minuto

Argel, 9 abr (EFE).- Argelia condenó «en los términos más enérgicos» los ataques de Israel en el Líbano, que calificó de «bárbaros y salvajes», y pidió la intervención de la comunidad internacional.

Según una nota del Ministerio de Exteriores, estas ofensivas atentan «contra la soberanía, la seguridad y la estabilidad» del Líbano y «amenaza con sumir a toda la región en una espiral de escalada»

El Ejecutivo argelino expresó «su plena solidaridad» con el país, «sus líderes y su pueblo en estas difíciles circunstancias».

Pese al acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán, Israel atacó el primer día de alto el fuego el Líbano con una serie de bombardeos que causaron la muerte de más de 250 personas. EFE

gmc/lfp/ajs