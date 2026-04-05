Argelia reprueba la investigación por terrorismo de Estado anunciada por fiscal francés

2 minutos

Argel, 5 abr (EFE).- Argelia rechazó este domingo por «acusación injustificada» unas declaraciones del fiscal antiterrorista francés, Olivier Christen, a la emisora Franceinfo en las que confirmó la existencia de ocho casos de terrorismo de Estado abiertos en Francia que implican al país magrebí y a otros como Irán y Rusia.

Según una fuente autorizada del Ministerio de Asuntos Exteriores recogida por la agencia oficial argelina APS, «el fiscal antiterrorista francés mencionó a Argelia de forma casual, imprudente e irresponsable en relación con los procesos iniciados por terrorismo de Estado».

«Tal acusación injustificada solo puede suscitar indignación y desprecio», añadió la fuente.

Christen declaró el pasado viernes al medio Franceinfo que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) mantiene tres procesos en curso por terrorismo contra el Estado iraní, además de «otros cinco procesos vinculados principalmente a Rusia y Argelia».

La fuente oficial argelina, recogida hoy por la agencia estatal APS, considera esta declaración «un ataque vano contra un país, Argelia, que en un contexto francés pernicioso está convirtiendo en chivo expiatorio y en una distracción de todos los desafíos que afectan a Francia y que tiene dificultades para afrontar».

Argelia y Francia, marcados históricamente por tensiones y que atraviesan una aguda crisis estos últimos años, acordaron el pasado febrero reactivar la cooperación bilateral en materia de seguridad, durante la visita a Argel del ministro del Interior francés, Laurent Núñez, lo que se consideró como un nuevo intento para reactivar el diálogo. EFE

lfp/mb