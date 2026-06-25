Argelia y Libia expresan su solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos

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Argel, 25 jun (EFE).- Argelia y Libia expresaron este jueves su solidaridad con Venezuela después de los dos terremotos que sacudieron el país durante la noche del miércoles y que causaron cientos de muertos y cerca de un millar de heridos según los últimos balances oficiales.

El Ministerio de Exteriores argelino transmitió sus «más sinceras condolencias y su solidaridad al pueblo amigo de Venezuela» y manifestó su «plena disposición» a contribuir a los «esfuerzos de socorro y asistencia» para «hacer frente a la catástrofe», en un comunicado publicado en la cuenta Facebook del ministerio.

Por su parte, la cartera de Asuntos Exteriores libia mostró su «más sincero pésame» a «Venezuela y su pueblo» y dijo «compartir» con el país suramericano su «dolor por esta grave tragedia» y «desear una pronta recuperación a los heridos» victimas del terremoto.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de que los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron dos localidades costeras del país han causado 164 muertos y 971 heridos y que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

Los dos seísmos registrados este miércoles se han convertido ya en los más graves que sufre Venezuela desde 1997, cuando un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el estado de Sucre dejando 73 muertos. EFE

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