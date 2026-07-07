Argentina afirma tener potencial para volver a producir uranio

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Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina aseguró este martes que el país posee recursos de uranio suficientes para volver a producir este metal y generar valor por unos 40.000 millones de dólares.

«En Argentina hay 35.000 toneladas de uranio identificadas y se estima que hay entre 100.000 y 200.000 toneladas más sin identificar en nuestro territorio», afirmó en rueda de prensa el portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier.

El portavoz preciso que el valor de mercado actual para la exportación de uranio es de 170.000 dólares por tonelada.

«O sea, meramente en recursos naturales podríamos contar con 40.000 millones de dólares en exportaciones, sin contar las cadenas de valor adyacentes», sostuvo Ravier.

Argentina produjo uranio en la mina de Sierra Pintada, en la provincia de Mendoza (oeste), entre 1975 y hasta 1997, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999) decidió cerrarla a raíz de los altos costes de explotación y una caída de los precios internacionales del uranio.

Según datos del Gobierno de Mendoza, entre 1975 y 1997 el complejo produjo unas 1.600 toneladas de uranio, equivalentes a cerca del 20 % del recurso total estimado del yacimiento, considerado aún hoy el mayor depósito de uranio conocido de Argentina.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería de Argentina, el país suramericano tiene actualmente una cartera de 21 proyectos de minería de uranio, ninguno de ellos en etapa productiva aún, en las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz.

De todos estos, los más avanzados y que ya cuentan con un estudio de evaluación económica preliminar, son el proyecto Laguna Salada, de la minera canadiense Jaguar Uranium, y el proyecto Ivana-Amarillo Grande, de Ivana Minerals, empresa integrada por la canadiense Blue Sky Uranium y el conglomerado argentino Corporación América.

Nuevo reactor nuclear

En la rueda de prensa, Ravier también destacó el proyecto que el pasado jueves presentó al Gobierno argentino la empresa Meitner Energy, de capitales argentinos y estadounidenses, para construir un reactor nuclear, con una inversión de 1.200 millones de dólares.

Según indicó el portavoz, la compañía planea solicitar que su proyecto sea admitido al nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (denominado ‘súper RIGI’), cuya aprobación se debate en el Parlamento argentino.

«Esta va a ser la inversión más grande en la historia del sector. Meitner Energy invertirá 1.200 millones de dólares en la construcción de un reactor modular nuclear», dijo Ravier.

Meitner Energy planea construir un reactor nuclear modular pequeño en el complejo Atucha -en la localidad bonaerense de Lima-, donde funcionan dos de las tres centrales nucleares que hay en Argentina.

Según afirmó Ravier, el ACR-300, con una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos, será «la primera versión comercial de este reactor, el primer reactor nuclear financiado 100 % con capitales privados y la inversión más grande de la historia en el sector nuclear argentino».

El proyecto prevé la creación de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.

Meitner Energy es una empresa constituida en Estados Unidos y un 40 % de sus acciones está en manos de Black River Technology (BRT), una firma estadounidense controlada por Invap, una empresa tecnológica propiedad de la sureña provincia argentina de Río Negro.

El resto de las acciones de Meitner Energy pertenece al Grupo Ansari, del magnate estadounidense de origen iraní Hamid Ansari. EFE

nk/ajs