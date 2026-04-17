Argentina avanza en obtener un aval de 2.000 millones de dólares del Banco Mundial para refinanciar su deuda

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El Banco Mundial (BM) prepara una garantía de 2.000 millones de dólares para Argentina que le permitiría al país sudamericano refinanciar deuda a un menor costo, según anunció la entidad el jueves en un comunicado.

Argentina debe afrontar el pago de deuda privada por unos 4.300 millones de dólares en julio.

La garantía, que aún debe ser aprobada por el directorio del BM, se anunció tras una reunión entre el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el presidente de la entidad, Ajay Banga, en Nueva York.

«El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional», dijo el BM.

«Gracias Ajay y equipo», escribió en X Caputo al compartir el anuncio y una foto junto a Banga.

El BM manifestó también «su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo».

Argentina también negocia garantías con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, que le permitirían obtener financiamiento de bancos privados a tasas por debajo del valor de mercado, según señalaron funcionarios a la prensa local.

Argentina cuenta con 45.627 millones de dólares de reservas brutas, según el último dato disponible.

El miércoles, expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaron desembolsar a Argentina un nuevo tramo de 1.000 millones de dólares del programa de crédito a 48 meses.

Aunque el FMI elogió el estado de las finanzas públicas argentinas, sostuvo en un informe el martes que el país moderará su crecimiento de 2025 (4,4%) y se situará en 3,5% este año y 4% el año que viene.

El organismo internacional también espera que el proceso de desinflación continúe en Argentina, pero de manera «un poco más gradual» de lo que estaba previsto. El FMI había ubicado la expectativa de inflación para este año en 16,4% y la elevó casi al doble (30,4%).

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