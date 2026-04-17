Argentina celebra respaldo del BID para refinanciar «deuda más cara por deuda más barata»

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Buenos Aires, 17 abr (EFE).- El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, celebró este viernes el respaldo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prevé una financiación récord para el país suramericano, y aseguró que permitirá «refinanciar deuda más cara por deuda más barata».

El BID anunció este viernes que prevé acelerar su respaldo a Argentina con una financiación récord que podría superar los 7.200 millones de dólares en 2026.

«Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos», aseguró Caputo, al celebrar «un nuevo respaldo» para el país suramericano.

El BID contempla una ayuda de más de 5.000 millones de dólares en operaciones soberanas con el sector público y BID Invest, la rama destinada al sector privado del Grupo BID, tiene previsto movilizar unas inversiones de 2.200 millones.

Este plan supone un aumento significativo respecto a 2025, cuando se aprobaron 5.000 millones de dólares en fondos.

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias del país y financiación al sector privado.

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, destacó que tanto el gobierno como el pueblo argentino han hecho una gran esfuerzo para estabilizar su economía y por ese motivo su grupo «acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento.

El programa contaba con un desembolso inicial de unos 12.000 millones de dólares y busca brindarle a Argentina «nuevamente acceso de manera oportuna a los mercados internacionales de capital» reforzando enormemente las reservas del banco central argentino, se complementa con otras fuentes de financiación acordadas por parte del Grupo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Argentina, cuyo retorno a los mercados internacionales de deuda sigue demorado, necesita fondos para hacer frente a abultados compromisos de deuda, entre ellos, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de cuyo organismo el país suramericano es el mayor deudor.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya aprobó en abril de 2025 un nuevo programa de financiación a 48 meses para Argentina valorado en 20.000 millones de dólares.

Desde la firma de ese acuerdo, canceló vencimientos con ese organismo por un total de 3.024 millones de dólares, correspondientes a capital e intereses del millonario préstamo por 44.500 millones de dólares acordado en 2018 y refinanciado en 2022. EFE

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