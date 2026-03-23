Argentina conmemorará 50 años del golpe militar con marchas por memoria, verdad y justicia

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Buenos Aires, 23 mar (EFE).- Argentina conmemorará este martes los 50 años del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 con marchas en todo el país por ‘memoria, verdad y justicia’, consigna que renueva el rechazo social a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar (1976-1983).

Convocadas por organizaciones de derechos humanos, sindicales y estudiantiles, movimientos sociales y agrupaciones políticas, las movilizaciones se harán en distintos puntos del país, pero la principal será en Buenos Aires, donde se espera una masiva participación ciudadana.

En Buenos Aires, los manifestantes confluirán por la tarde en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, histórico sitio donde las Madres de Plaza de Mayo, con sus pañuelos blancos, reclaman desde 1977 saber qué pasó con las 30.000 personas desaparecidas por el régimen militar.

En unidad

Por segundo año consecutivo, habrá una única marcha del ’24M’ en Buenos Aires, ya que el colectivo liderado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -cercano al kirchnerismo- y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -del que forman parte agrupaciones de izquierda- han decidido volver a manifestarse en unidad, tras casi 20 años de movilizarse por separado en esta fecha.

A quienes acudan a la marcha se les invita a llevar un cartel con una foto de una persona desaparecida y la leyenda «que digan dónde están».

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que en su lucha por encontrar a los cerca de 400 niños robados por la dictadura ya han logrado recuperar a 140, también invitan a llevar a la marcha pañuelos blancos pintados o bordados con flores, nombres o consignas por ‘memoria, verdad y justicia’.

Previo a la marcha, en la Plaza de Mayo habrá desde la tarde de este lunes una vigilia, con charlas, actuaciones musicales y otras expresiones artísticas.

En la mañana del martes, la agrupación kirchnerista La Cámpora se concentrará a las puertas del antiguo terreno donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, para marchar desde allí a la Plaza de Mayo, previo paso por la casa donde la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) cumple desde junio de 2025 una condena a seis años de prisión por la concesión irregular de obras viales.

En la Plaza de Mayo, como cierre de la marcha, las organizaciones convocantes leerán un documento, con reclamaciones de justicia por los crímenes del régimen dictatorial, pero también de repudio a las políticas de ultraderecha del Gobierno de Javier Milei.

Desde su llegada al poder a finales de 2023, el Ejecutivo de Milei ha desmantelado y desfinanciado las políticas de derechos humanos, de la mano de un discurso oficial que cuestiona a las organizaciones de derechos humanos y recupera el lema ‘memoria completa’ y la idea de que en la dictadura hubo una «guerra» entre las fuerzas militares y las organizaciones armadas peronistas y de izquierda.

Una marcha con historia

La marcha del ’24M’ tiene su origen en una movilización celebrada el 22 de marzo de 1984 -apenas tres meses después del regreso a la democracia-, cuando unas 6.000 personas se unieron a las Madres de Plaza de Mayo en su ronda alrededor de la pirámide de la plaza para reclamar por los desaparecidos.

Al año siguiente, el 21 de marzo de 1985, la marcha para exigir castigo a los militares reunió a 50.000 personas. Y ya desde 1986 las movilizaciones se celebran los 24 de marzo.

En 2002, durante el Gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), el Congreso dictó una ley que establece el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, jornada que pasó a ser festivo a partir de 2006, mediante otra ley aprobada durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). EFE

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