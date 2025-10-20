Argentina firma millonario financiamiento de EEUU, a días de elecciones cruciales

Argentina oficializó este lunes una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares con Estados Unidos como parte de un acuerdo de estabilización cambiaria, a días de unas cruciales legislativas para el presidente Javier Milei.

El anuncio de un swap (acuerdo para intercambio de divisas) con el gobierno del presidente Donald Trump tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino, y se suma a otras medidas del Tesoro estadounidense en apoyo a Milei antes de los comicios del 26 de octubre.

Milei explicó en una entrevista el sábado pero difundida este lunes detalles del mecanismo.

«Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita», dijo al canal local 8. «En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de ‘swap’, y eso sería tomar deuda para pagar deuda».

«Es para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina, para que baje el riesgo país, baje la tasa de interés y que los argentinos puedan tener acceso al crédito», detalló.

Trump le prometió además a su aliado Milei otros 20.000 millones de dólares en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados, siempre que consiga un buen resultado electoral.

– «Están muriendo» –

En respuesta a las críticas que enfrenta Trump en Estados Unidos por la ayuda a Argentina, el presidente estadounidense dijo el domingo a periodistas que «Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada. (…) Se están muriendo».

La semana pasada el Tesoro estadounidense intervino en el mercado de cambios argentino y compró pesos en un ‘canje de blue chips’, y en el mercado al contado.

Un «blue chips swap» permite a un inversor comprar un activo extranjero, normalmente depreciado, y luego venderlo en un mercado local a un precio mayor.

La oposición argentina criticó el anuncio. «La economía está manejada a control remoto desde los Estados Unidos», dijo en un discurso la expresidenta Cristina Kirchner el viernes desde su departamento capitalino, donde cumple prisión domiciliaria por corrupción.

Otros advierten que Estados Unidos se puede estar zambullendo en un «Vietnam financiero» al buscar contener la depreciación del peso argentino, como advirtió Jorge Carrera, exdirector del Banco Central.

La intervención estadounidense no ha sido suficiente para detener la escalada del precio del billete verde: el dólar superó este lunes el techo de la banda de flotación cambiaria, a 1.495 pesos.

La corrida se inició el 8 de septiembre, tras la derrota del oficialismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces el peso perdió 7% frente al dólar.

– Elecciones –

La semana pasada Trump y Milei mantuvieron un almuerzo oficial en Washington, en el que el presidente estadounidense advirtió: «Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina».

El domingo Milei intentará aumentar su magro apoyo legislativo, aunque no tiene perspectivas de alcanzar una mayoría, ni siquiera la principal minoría.

Sin embargo, buscará que su pequeño partido, La Libertad Avanza, obtenga los escaños suficientes para garantizar cierto margen de maniobra si suma a los legisladores aliados de centroderecha.

Esto le permitiría conseguir la gobernabilidad que necesita para profundizar su agenda de reformas económicas. En la mira están las reformas laboral, impositiva y previsional, resistidas por amplios sectores de la población.

En el gobierno relativizan la importancia de conseguir grandes números en los comicios.

Un buen resultado es «el que me permita conseguir el tercio para poder defender las medidas del gobierno», dijo Milei el jueves pasado, en referencia a los votos que necesita para que sus vetos no puedan ser revertidos.

