Argentina inaugura el Centro Nacional Antiterrorista

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Buenos Aires, 16 abr (EFE).- La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina inauguró este jueves el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) en la ciudad de Buenos Aires, en un acto que contó con la presencia de autoridades del Federal Bureau of Investigation (FBI) y del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

El nuevo organismo, que había sido creado a través de un decreto en octubre de 2025, comenzó a funcionar este jueves con el objetivo principal de coordinar el intercambio de información e inteligencia y articular acciones conjuntas entre distintos ministerios y organismos de control, según comunicó la SIDE en un comunicado oficial.

El centro buscará integrarse a redes globales de intercambio de información para mejorar la capacidad de anticipación frente a amenazas.

Según el comunicado, el centro trabajará de manera articulada con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, además de organismos vinculados al control financiero, aduanero y migratorio.

El acto contó, además de la presencia de Lamelas, con la participación de representantes de agencias internacionales, delegados del FBI y funcionarios del ámbito de inteligencia local, entre ellos el secretario de Inteligencia argentino, Cristian Auguadra, y el subsecretario del área, José Lago Rodríguez.

Cuando Argentina anunció la creación del CNA, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había asegurado que el organismo cubriría «una brecha en la coordinación de los organismos vigentes en Argentina para combatir y prevenir el terrorismo».

Recordó también que Argentina sufrió dos ataques terroristas: en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas, y otro, dos años después, contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que fallecieron 85 personas.

La inauguración del CNA, se da en el marco de la guerra que Israel y Estados Unidos mantienen contra Irán, siendo esos dos primeros los principales socios en materia geopolítica del Gobierno de Milei, desde que los aliados atacaran a la república islámica el pasado 28 de febrero. EFE

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