Argentina Lithium busca sumar a la china Lanshen como socia en un proyecto de litio

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Buenos Aires, 21 abr (EFE).- La minera canadiense Argentina Lithium anunció este martes la firma de un acuerdo marco con vistas a sumar a la empresa china Lanshen como socia en el proyecto de litio Rincón Oeste, en el noroeste de Argentina.

El acuerdo marco propone que Lanshen obtenga el derecho a adquirir hasta un 30 % de participación accionarial en la firma Argentina Litio y Energía (ALESA), la filial argentina de Argentina Lithium, mediante aportaciones escalonadas que suman unos 100 millones de dólares.

Según informó Argentina Lithium en un comunicado, la asociación se estructurará en tres etapas de desarrollo diseñadas para reducir progresivamente los riesgos del proyecto y avanzar hacia la producción comercial de Rincón Oeste, en la provincia argentina de Salta.

«Este acuerdo marco representa un importante avance con respecto al potencial desarrollo de Rincón Oeste y una clara transición de la colaboración inicial hacia la negociación de acuerdos definitivos que contengan un marco técnico y de inversión claramente definido», señaló Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium.

El acuerdo marco anunciado este martes profundiza la colaboración entre las dos compañías sellada en el memorando de entendimiento que firmaron en diciembre de 2025.

Según el comunicado, «se espera que Lanshen contribuya con aproximadamente 95,9 millones de dólares en forma de ingeniería, adquisición y suministro totalmente integrados para una planta de producción de litio diseñada para producir 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería».

La multinacional automotriz Stellantis es ya socia de Rincón Oeste a través de una participación del 19,9 % en ALESA.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

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