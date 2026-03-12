The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Argentina logra ante Turquía su primera victoria en el Premundial femenino

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Deportes, 12 mar (EFE).- La selección de Argentina logró este jueves en Estambul y ante la anfitriona, la de Turquía (55-50), su primera victoria en la fase de clasificación para el Mundial femenino de baloncesto.

Al día siguiente de encajar una dura derrota en su debut ante Australia por 65-91, la albiceleste enderezó el rumbo ante las turcas, que ganaban al descanso por +6 (30-24).

La renta turca se mantuvo al final del tercer cuarto (50-44), pero un parcial de 5-15 en el cuarto episodio acabó por darle la victoria al equipo que dirige Gregorio Martínez por 55-59.

Melisa Gretter lideró a la selección argentina con 16 puntos, 9 rebotes, seis asistencias y 23 créditos de valoración ante un equipo turco en el que destacó Kennedy Burke, con 14 tantos y 10 asistencias para 18 de eficacia.

Argentina juega este sábado contra Canadá en su tercer compromiso del torneo. El domingo el rival será Hungría y el martes, Japón.

Australia lidera este Grupo A del Premindial con dos victorias y 4 pintos, un más que turcas, canadienses, argentinas y húngaras. Cierran las japonesas con dos reveses. EFE

sab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR