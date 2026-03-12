Argentina logra ante Turquía su primera victoria en el Premundial femenino

1 minuto

Redacción Deportes, 12 mar (EFE).- La selección de Argentina logró este jueves en Estambul y ante la anfitriona, la de Turquía (55-50), su primera victoria en la fase de clasificación para el Mundial femenino de baloncesto.

Al día siguiente de encajar una dura derrota en su debut ante Australia por 65-91, la albiceleste enderezó el rumbo ante las turcas, que ganaban al descanso por +6 (30-24).

La renta turca se mantuvo al final del tercer cuarto (50-44), pero un parcial de 5-15 en el cuarto episodio acabó por darle la victoria al equipo que dirige Gregorio Martínez por 55-59.

Melisa Gretter lideró a la selección argentina con 16 puntos, 9 rebotes, seis asistencias y 23 créditos de valoración ante un equipo turco en el que destacó Kennedy Burke, con 14 tantos y 10 asistencias para 18 de eficacia.

Argentina juega este sábado contra Canadá en su tercer compromiso del torneo. El domingo el rival será Hungría y el martes, Japón.

Australia lidera este Grupo A del Premindial con dos victorias y 4 pintos, un más que turcas, canadienses, argentinas y húngaras. Cierran las japonesas con dos reveses. EFE

sab