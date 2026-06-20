Argentina planea su estrategia para enfrentar a Austria con la posible ausencia de Montiel

Compartir

2 minutos

Kansas City (Estados Unidos), 20 jun (EFE).- En una sesión a puerta cerrada, el técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, continuó sus trabajos de cara al partido del próximo lunes contra Austria por el grupo J del Mundial 2026 con apenas un aparente cambio en la nómina titular.

En un video compartido en redes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se pudo ver al defensa Gonzalo Montiel trabajando junto a sus compañeros, aunque se espera que el defensor de River Plate deje el once inicial y sea reemplazado por el lateral del Atlético de Madrid Nahuel Molina.

En el último juego, en el que Argentina goleó por 3-0 a Argelia con un triplete de Messi, Montiel, quien viene sufriendo de una sobrecarga muscular, fue titular y Molina lo reemplazó para el comienzo de la segunda parte.

El pasado jueves, Montiel comenzó la práctica trabajando en el gimnasio y luego se sumó a sus compañeros, mientras que el viernes entró al campo con los demás.

La práctica

Los dirigidos por Scaloni trabajaron nuevamente en el Sporting KC Training Centre de Kansas City.

Según mostró la AFA en sus plataformas, la plantilla se entrenó sobre el césped, donde los futbolistas llevaron a cabo ejercicios físicos y con el balón.

El grupos de jugadores se dividió en dos. Un grupo utilizó la habitual camiseta blanca con la que se entrenan mientras que el otro sumó un chaleco.

El primero de estos equipos contó con la presencia de Lionel Messi, quien anotó un golazo con un disparo de zurda.

El domingo, la Albiceleste se entrenará en Kansas City por la mañana y dicha práctica estará abierta a la prensa por 15 minutos. En horas de la tarde, los de Scaloni viajarán a Dallas para jugar allí su próximo encuentro.

Este lunes, Argentina se medirá con Austria en un juego que podría garantizarle la primera posición de su zona en caso de obtener una victoria. EFE

scr/laa