Argentina prevé un impacto económico multimillonario por inversiones y privatizaciones

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Buenos Aires, 28 abr (EFE).- El Gobierno argentino prevé un impacto positivo multimillonario este año derivado de las inversiones adscritas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización de diversas empresas, dijo este martes el ministro de Economía, Luis Caputo.

«Estamos llevando a cabo privatizaciones y concesiones. La idea es terminarlas de acá a fin de año. Esto va a generar ingresos por 2.000 millones de dólares», indicó el ministro en una intervención en la Expo EFI, un encuentro anual sobre economía, finanzas e inversiones.

El Gobierno presidido por Javier Milei dio este martes nuevos pasos para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la principal distribuidora de agua potable del país, y recibió tres ofertas por el control de Transener, la mayor transportadora de electricidad en alta tensión de Argentina.

Caputo indicó que entre junio y julio se adjudicarán a empresas privadas las concesiones para explotar unos 9.000 kilómetros de corredores viales y dijo que su Gobierno iniciará el proceso de licitación por otros 12.000 kilómetros de carreteras.

El Gobierno de Milei mantiene una política de ajuste fiscal y reducción del peso del Estado, y busca vender o dar en concesión a privados otros activos.

Las privatizaciones constituyen, además, un compromiso asumido por Argentina al firmar en abril de 2025 un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con desembolsos totales por valor de 20.000 millones de dólares.

Caputo también mencionó en el foro el régimen RIGI, que busca promover iniciativas de gran envergadura en sectores clave como la minería y el de hidrocarburos, y del que destacó el gran volumen de proyectos presentados, un total de 36 que, según el ministro, implican inversiones por 95.000 millones de dólares.

La cifrá, aseguró, se incrementará en hasta 40.000 millones en las próximas semanas.

Del total de propuestas presentadas, el comité de evaluación pertinente ha aprobado hasta ahora una decena de iniciativas, con inversiones que suman ya unos 26.000 millones de dólares.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas. EFE

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