Argentina se solidariza con Venezuela tras los terremotos y ofrece asistencia humanitaria

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Buenos Aires, 25 jun (EFE).- El Gobierno argentino expresó en las últimas horas su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos registrados el miércoles en la costa norte del país, que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, y manifestó su disposición a colaborar con asistencia humanitaria.

«Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional», señaló un comunicado oficial de la Oficina del Presidente argentino Javier Milei.

El texto oficial informó de que Argentina permanece «atenta a la evolución de la situación» y está dispuesta a brindar la asistencia humanitaria «que pudiera requerirse» tras los fuertes sismos que afectaron a distintas zonas del país caribeño, incluida Caracas.

La Cancillería argentina, por su parte, difundió otro comunicado en el que lamentó «profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados» en Venezuela y expresó su solidaridad con los ciudadanos venezolanos.

Además, recomendó a los argentinos residentes en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales en materia de seguridad, resguardo y evacuación y habilitó canales de contacto para quienes hayan sido afectados por los terremotos.

Los dos terremotos que sacudieron el Caribe venezolano ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que los calificó como un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos grandes movimientos telúricos ocurren en la misma zona con pocos segundos de diferencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de que los sismos dejaron hasta el momento 164 fallecidos y 971 heridos.

Rodríguez señaló que el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas, fue la zona más afectada y aseguró que fue declarado «zona de desastre natural» por los daños registrados. También indicó que al menos diez edificios colapsaron en la Gran Caracas y anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción de infraestructura, hospitales y viviendas afectadas. EFE

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