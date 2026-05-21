Argentina supera revisión del FMI, pese a incumplir una meta clave por segunda vez

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 21 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la segunda revisión del programa de facilidades extendidas firmado en abril de 2025 con Argentina, a la que girará 1.000 millones de dólares, pese a que el país suramericano volvió a incumplir una meta clave.

El directorio ejecutivo del Fondo destacó en un comunicado que la aprobación de esta revisión representa un «nuevo hito en el marco del programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado».

El Fondo aprobó la revisión, pese a que Argentina incumplió la meta de acumulación de reservas, tal como ya había ocurrido en la primera evaluación, concluida en julio de 2025.

«Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN», señaló el Fondo.

El directorio del organismo celebró los «avances» de Argentina en lograr reformas estructurales y el «compromiso» del Gobierno del ultraliberal Javier Milei de «implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa», que también incluye exigentes metas de disciplina fiscal y monetaria.

El 11 de abril de 2025 Argentina firmó con el FMI un nuevo acuerdo, el número 23 en el complicado historial de pactos -en su mayoría fallidos- sellados con ese organismo.

El acuerdo firmado por el Gobierno de Milei fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 21.000 millones de dólares.

La aprobación de la segunda revisión libera un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que eleva a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

Meta incumplida

Tras la flexibilización de metas concedida en la primera revisión, Argentina debía alcanzar reservas netas negativas en 1.000 millones de dólares al cierre de 2025, pero concluyó el año en un nivel negativo muy superior.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se mostró este jueves comprensiva ante el nuevo incumplimiento de Argentina.

«La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo», afirmó.

Al disertar en un acto en la Bolsa de Cereales, Milei aseguró que el FMI reconoce la «consistencia» de su programa económico y destacó que entre este miércoles y hoy, jueves, el Banco Central compró 500 millones de dólares y que en lo que va de este año ha comprado 9.000, con lo que ya se ha cumplido «con el 90 % de la meta anual» de acumulación de reservas.

Más ajuste y pesada deuda

Según Georgieva, el Gobierno de Milei -que ha ejecutado ya un severo ajuste fiscal- se ha comprometido a mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales, contención del gasto y reformas en el ámbito tributario y de las pensiones.

Georgieva también marcó la necesidad de que Argentina regrese a los mercados internacionales de deuda para refinanciar sus obligaciones y reducir la exposición al propio FMI.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.167 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,4 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo.

En lo que resta de este año, Argentina debe cancelar vencimientos con el FMI por 2.709 millones de dólares. EFE

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