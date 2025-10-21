Arizona demanda a la Cámara de Representantes de EEUU por no juramentar a Adelita Grijalva

Tucson (EE.UU.), 21 oct (EFE).- La fiscal del estado de Arizona, Kris Mayes, presentó este martes una demanda en contra de la Cámara de Representantes de EE.UU. y su líder, el republicano Mike Johnson, debido al retraso en la juramentación de la congresista electa Adelita Grijalva.

Mayes presentó la querella legal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., contra la Cámara Baja para forzar la juramentación de Grijalva como miembro del Congreso tras su elección el mes pasado para ocupar el puesto por el Séptimo Distrito congresional de ese estado.

“El presidente de la Cámara, Mike Johnson, está despojando activamente a los ciudadanos de Arizona de uno de sus escaños en el Congreso y, en el proceso, privando del derecho al voto a los electores”, declaró Mayes en un comunicado.

La fiscal alega que la demora en la juramentación somete al Séptimo Distrito congresional de Arizona a pagar impuestos sin tener representación.

«No permitiré que los arizonenses sean silenciados ni tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia democracia,” recalcó Mayes.

Grijalva, la primera mujer latina electa para representar Arizona en el Congreso de EE.UU., tiene más de tres semanas esperando tomar posesión de su puesto, después de una abrumadora victoria en una elección especial donde obtuvo cerca del 70 % de los votos.

Inicialmente, Johnson había argumentado que esperaba la certificación de su victoria, emitida la semana pasada por la Secretaria de Estado de Arizona.

El republicano dijo este lunes que esperará hasta que el Gobierno de EE.UU. reabra.

Mayes considera que la obstrucción de Johnson ha ido mucho más allá de «la mezquina» política partidista; y opinó que es una violación ilegal de la Constitución y del proceso democrático.

Grijalva se unió a la demanda de Mayes. En un comunicado la congresista electa dijo que la demora «es intencional». Su voto forzaría una votación en el pleno de la Cámara sobre si se debe exigir a la Administración del presidente Donald Trump que publique los archivos de Epstein.

“El presidente Johnson no puede seguir privando del derecho al voto a todo un distrito y suprimiendo su representación para proteger a esta administración de la rendición de cuentas y bloquear la justicia para los sobrevivientes de Epstein”, señaló la demócrata.

La primera congresista latina al congreso por Arizona ocupa el puesto que dejó vacante su padre el Congresista Raul Grijalva quien falleció en marzo pasado y quien ocupó este puesto por más de dos décadas. EFE

