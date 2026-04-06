Armando González le da triunfo al Guadalajara, que lidera el Clausura luego de 13 jornadas

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Guadalajara (México), 5 abr (EFE).- El delantero Armando González convirtió este domingo un penalti en el minuto 90+12 para darle al Guadalajara un empate 2-2 con los Pumas UNAM que confirmó a los tapatíos en el liderato del torneo Clausura mexicano, después 13 jornadas.

González se confirmó como una de las promesas del fútbol de México, candidato a jugar el próximo Mundial, al anotar los dos tantos con los que las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito fueron de menos a más y empataron luego de que Pumas tomara ventaja con un gol de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo.

Fue un dramático duelo en el que Guadalajara fue mejor en la primera parte, pero careció de puntería y los universitarios hicieron los goles.

En la segunda parte, Guadalajara acosó al rival y empató con protagonismo de ‘La hormiga’ González, quien quedó solo como líder de los goleadores, con 12 tantos.

Chivas llegó a 10 victorias, un empate, dos derrotas y 31 puntos, cuatro encima de Cruz Azul, que este sábado fue superado 1-2 por el Pachuca, ganador con dos dianas del brasileño Kenedy.

Pese a perder, los Azules siguieron en el segundo lugar, un punto encima del campeón Toluca, derrotado este sábado 1-0 por el humilde Querétaro, antenepúltimo de la tabla de posiciones, con un gol de Alí Ávila.

Pachuca va en cuarto lugar con 25 puntos, uno encima de los Pumas, que cierra la lista de los cinco mejores.

Este sábado el colombiano Cristian Dájome convirtió un gol para darle al Santos Laguna una heroico empate por 1-1 con América, que jugó 22 minutos con un hombre de más.

Alexis Gutiérrez puso delante al América y Dájome hizo el empate que dejó al América en el sexto escaño con 18 puntos.

En los otros partidos de la jornada, el viernes el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu venció 1-0 al Tigres UANL, Necaxa derrotó por 2-1 al Mazatlán y el Juárez FC empató 1-1 con el Puebla.

Ayer, León venció por 2-0 a Atlas y San Luis, por 1-2 al Monterrey.

Los colombianos Diber Cambindo y Daniel Arcila convirtieron un gol para darle al León la victoria sobre Atlas; en tanto el italiano Joao Pedro y David Rodríguez le dieron el triunfo al San Luis.

Joao Pedro llegó a 11 goles y suma uno menos que Armando González, con quien puja por el liderato de los goleadores.

La nota oscura de la jornada la dieron los aficionados que en varios estadios insistieron en el grito homofóbico que suelen repetir contra el portero del equipo rival, algo confirmado hoy por la hinchada del Guadalajara en el estadio Akron, sede de la Copa Mundial, todo ante la complacencia de los árbitros y de las autoridades.

El Clausura se reanudará con la decimocuarta jornada, del viernes al domingo próximos.

– Partidos de la decimocuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Viernes 10.04: Puebla-León y Juárez FC-Tijuana.

Sábado 11.04: Querétaro-Necaxa, Tigres UANL-Guadalajara, Atlas-Monterrey, Pachuca-Santos Laguna y América-Cruz Azul.

Domingo 12.04: Pumas UNAM-Mazatlán y Toluca-San Luis.EFE

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