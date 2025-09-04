Armani y el mundo del cine, de ‘American Gigoló’ a Julia Roberts

4 minutos

Alicia García de Francisco

Redacción internacional, 4 sep (EFE).- En 1980, un casi desconocido Richard Gere sedujo a medio mundo en ‘American Gigoló’ y una gran parte de su encanto procedía de los impecables trajes sin hombreras que había diseñado para él Giorgio Armani, que durante toda su carrera estuvo muy ligado al cine.

Pero ‘American Gigoló’ no era su primer contacto con el cine de Hollywood. En 1978, Diane Keaton recogió su Óscar por ‘Annie Hall’ con un diseño de falda y chaqueta de Armani, que visto hoy en día poco tiene que ver con la simplicidad y el minimalismo que convertiría en su seña de identidad.

Porque el italiano cultivó una doble vertiente con el mundo cinematográfico. Diseño vestuarios para películas y sus modelos se convirtieron en algunos de los más fotografiados en las alfombras rojas.

De ‘American Gigolo’ a ‘The Dark Knight’

Tras el filme de Gere -con la mítica secuencia en la que elige su ropa sobre una cama- llegaron muchas otras colaboraciones en el cine, la mayoría para diseñar el vestuario de actores en concreto, no el de toda la película.

Aunque sin duda uno de los diseños más especiales no fue para el cine, si no para la televisión. Para la serie ‘Corrupción en Miami’, en plenos años ochenta, se decantó por americanas de lino desestructuradas sobre camisetas para Don Johnson, uno de los protagonistas. Y el nombre de Armani se hizo mundialmente popular.

Siguió colaborando en el cine, en ‘Calles de fuego’ (1984), ‘Esperemos que sea mujer’ (1986) -donde se encargó de los trajes de Catherinde Deneuve- o ‘El diablo en el cuerpo’ (1986), hasta llegar a ‘Los intocables de Eliot Ness’ (1987).

En esta película de Brian de Palma vistió a Sean Connery, Kevin Costner y Robert De Niro, con trajes de los años 30, una época de rígidos diseños, muy alejado de lo que Armani hacía.

Volvió a vestir a Gere en ‘Análisis final’ (1992) y a Connery en ‘Sol naciente’ (1993). A Robert de Niro, Joe Pesci y Ray Liotta en ‘Uno de los nuestros’ (1990) -a los que convirtió en unos elegantísimos mafiosos-, a ‘Ornella Muti en ‘Pour rire!’ (1996), a Christopher Lambert en ‘Nirvana’ (1997) o a Sean Penn en ‘Hurlyburly’ (1998).

Armani fue el responsable del vestuario de Cate Blanchett como periodista en ‘La verdad’ (2015), de los trajes futuristas de Jodie Foster en el título de ciencia ficción ‘Elysium’ (2013) y de los lujosos trajes de Leonardo DiCaprio en ‘El lobo de Wall Street’ (2013).

El esmoquin blanco de Brad Pitt en ‘Malditos bastardos’ (2009) lleva igualmente la reconocible firma del italiano, al igual que los impecables trajes del millonario Bruce Wayne interpretado por Christian Bale en ‘El caballero oscuro’ (2008) y ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ (2012), título en el que Anne Hathaway también fue vestida por el maestro.

Armani, el rey de la alfombra roja

Y en lo que se refiere a las alfombras rojas de los grande eventos de cine, Armani ha sido el rey.

No hay más que recordar que cuatro actrices vestían sus diseños cuando recogieron el Óscar: Diane Keaton, Julia Roberts, Cate Blanchett y Jodie Foster.

El caso de Keaton es el más curioso porque viendo su diseño nadie diría que era de Armani. Era 1978 y la actriz estadounidense es conocida por su estrafalario gusto en el vestir, lo que debió condicionar mucho un diseño de chaqueta beige, falda de rayas y foulard al cuello en tejidos más naturales de lo acostumbrado en la alfombra roja.

Nada que ver con el precioso y elegante traje de terciopelo negro con ribetes blancos que Armani diseño en 1991 y que Julia Roberts recuperó para la ceremonia de 2001, en la que recogió el Óscar por ‘Erin Brockovich’.

En 2014, la elegancia de Cate Blanchett llamó la atención desde su paso por la alfombra roja hasta su subida al escenario a recoger la estatuilla por ‘Blue Jasmine’. LLevaba un espectacular y delicado diseño de Armani en beige, bordado con lentejuelas en forma de hojas y cristales dorados.

Y en el caso de Jodie Foster fue vestida de Armani en 1992, cuando se llevó el premio por ‘El silencio de los corderos’. Con un pantalón brillante y una elegante levita, a juego con guantes satinados.

También ha habido hombres que han recogido un Óscar con un esmoquin de Armani, como Benicio del Toro en 2001, por ‘Traffic’.

Anne Hathaway, Charlize Theron, Katie Holmes (a la que le hizo el vestido de novia para su boda con Tom Cruise) o Zendaya son otras de las actrices que han lucido el nombre de Armani por las alfombras rojas. EFE

agf/rf