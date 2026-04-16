Arranca el Festival de Cine de Moscú con presencia de películas de España y Argentina

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Moscú, 16 abr (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Moscú, donde participan películas españolas y una argentina, arrancó este jueves con la tradicional alfombra roja a las puertas del cine de Octubre, previa al estreno de ‘Angels of War’ (‘Ángeles de la guerra’), de Alexandr Kott, dedicada al asedio nazi de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

«Rusia, China, Corea del Sur, India, Italia, Estados Unidos, Francia, Argentina, Irán y Brasil son los 10 países con mayor número de películas presentadas a concurso y fuera de concurso», dijo Iván Kudriávtsev, el director del programa del certamen.

Dos españolas y una argentina

Entre las películas que competirán este año por el gran premio del Festival Internacional de Cine de Moscú, el San Jorge de Oro, se encuentran dos largometrajes españoles y uno argentino.

España estará representada por ‘La deuda’, de Daniel Guzmán, una historia sobre los problemas de vivienda, y ‘Cowgirl’ de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, ambientada en el mundo rural.

También competirá por el San Jorge de Oro ‘Oca’, de Karla Badillo, una coproducción de Argentina y México. La película narra el viaje de una monja a un pueblo cercano para conocer al nuevo arzobispo de la zona.

En el concurso principal también participan este año filmes de Italia, Corea del Sur, China, la India, Irán, Mongolia y Rusia.

El ganador del San Jorge de Oro se dará a conocer el último día del festival, el 23 de abril.

Casi medio centenar de países

En la edición 48 del festival moscovita participan producciones de 43 países, 17 de ellos considerados «inamistosos» por su política contra Moscú por la guerra en Ucrania.

«Hemos tenido este año más de 1.500 solicitudes», aseguró Kudriávtsev a los periodistas. De hecho, entre las cintas que fueron admitidas, 17 son de países «inamistosos», señaló.

Los organizadores señalaron que este año no cumplirán con la regla «una película por país», por lo que en el concurso principal hay dos filmes españoles, dos italianos, dos surcoreanos y dos rusos.

En total, en el festival se estrenarán hasta el 23 de abril 19 producciones extranjeras y 96 rusas.

Al igual que ya ocurriera en otras ediciones, el certamen moscovita contará con varias películas latinas, algunas de las cuales competirán en el concurso de cortometrajes.

Así, este año en el programa de cortos se podrán ver ‘La biblioteca’, de Gaspar Werthein, y ‘Tres’, de Juan Ignacio Ceballos.

La película elegida para cerrar el festival es ‘Berlin Hero’ del alemán Wolfgang Becker, conocido por ‘Good Bye, Lenin’. Se trata del último trabajo del realizador, fallecido en diciembre de 2024.

El jurado habla español

El jurado que elegirá este año al ganador del San Jorge de Oro está compuesto por expertos rusos, chinos, turcos y el escritor y cineasta español Javier Rebollo.

Nacido en Madrid, Rebollo es un escritor y director conocido por ‘La mujer sin piano’ (2009), ‘Lo que sé de Lola’ (2006) y ‘En la alcoba del sultán’ (2024).

Precisamente por ‘La mujer sin piano’ Rebollo ganó la Concha de Plata al mejor director en San Sebastián.

El español también fue distinguido con premios en festivales en Londres y Montevideo. Actualmente, trabaja en una película sobre la poetisa Gloria Fuertes con Lola Dueñas como protagonista.

En años anteriores, cuando las tensiones entre Rusia y Occidente no eran tan grandes, por la alfombra roja moscovita, cuya primera edición data de 1935, desfilaron personalidades como Robert De Niro, Brad Pitt o Quentin Tarantino.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio ‘The Elysian Field’ y en 2024 ese honor recayó en la mexicana ‘Vergüenza’, de Miguel Salgado. EFE

mos/agf

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