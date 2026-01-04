Arranca en Portugal la campaña para unas reñidas elecciones presidenciales

Lisboa, 4 ene (EFE).- La campaña para las elecciones presidenciales del 18 de enero arranca este domingo en Portugal marcada por la cantidad de candidatos que, según las encuestas, tienen posibilidades de pasar a una hipotética segunda vuelta.

En total, hay 11 candidatos confirmados por el Tribunal Constitucional (TC) luso para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que no se puede presentar a la reelección tras diez años como jefe de Estado.

Entre ellos, las encuestas de las últimas semanas señalan como favoritos al exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, al exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, al líder de ultraderecha André Ventura y al exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Les siguen el liberal João Cotrim de Figueiredo y la eurodiputada y exlíder del partido Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Completan la lista el diputado ecologista Jorge Pinto; el sindicalista y profesor André Pestana, el exdiputado comunista António Filipe, el pintor y escritor Humberto Correia y el cantante Manuel João Vieira.

Los actos de apertura de campaña de este domingo están distribuidos en diferentes puntos del país, aunque estarán mayoritariamente concentrados en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto.

En concreto, los presidenciables que han elegido la capital para el pistoletazo de salida son António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo y João Cotrim de Figueiredo; mientras que Catarina Martins y Jorge Pinto optarán por la región de Oporto.

Por otro lado, Luís Marques Mendes y António Filipe iniciarán sus actividades en el distrito de Leiria, unos 100 kilómetros al norte de Lisboa; y André Ventura lo hará en el Algarve, el principal bastión de la ultraderecha en Portugal.

Se espera a cerca de 11 millones de votantes para estos comicios, en los que se permitirá el voto anticipado tanto para los que residen en el extranjero como para los que no vayan a estar el 18 de enero en la localidad donde residen pero que sí se encuentren en territorio nacional.

En la encuesta más reciente de Pitagórica para TVI, CNN Portugal y Jornal de Noticias, publicada el lunes 29 de diciembre, la diferencia entre candidatos era de apenas unas décimas: Marques Mendes obtendría un 20,7 % de los votos, Seguro un 19,9 % y Ventura un 19,1 %.

En este sentido, los sondeos apuntan a que habrá segunda vuelta, algo que el país no vive desde 1986, cuando ningún candidato obtuvo más de la mitad de los votos y de las que salió vencedor Mário Soares.

Estos serán los quintos comicios en dos años. En 2024 se celebraron elecciones legislativas tras la dimisión del socialista António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, como primer ministro de Portugal después de que la Fiscalía lusa anunciara que le investigaba en el marco de unas pesquisas por presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos. Los portugueses también acudieron ese año a las urnas para elegir a los diputados al Parlamento Europeo.

Ya en 2025, tras un escándalo por una empresa familiar, el primer ministro conservador Luís Montenegro perdió un voto de confianza en el Parlamento y convocó unos comicios anticipados en los que se volvió a imponer. También a finales del año pasado se celebraron elecciones locales para renovar cargos municipales.EFE

