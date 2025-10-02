Arrestado en EE.UU. Xavier Jordán, empresario ecuatoriano imputado en caso Villavicencio

Guayaquil (Ecuador), 2 oct (EFE).- El empresario ecuatoriano Xavier Jordán, imputado junto a otras tres personas como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, fue arrestado este jueves en su casa de Miami (EE.UU.), según confirmó a EFE su abogado en Ecuador Juan Carlos Salazar, quien afirmó que el arresto no tiene relación con el crimen del político y periodista.

«Conozco de una intervención policial el día de hoy a las 4.00 aproximadamente (8.00 GMT) en la casa de Xavier Jordán en Florida. Conozco que se encuentra arrestado en este momento, sin poder determinar con mayor precisión el origen de esta intervención», señaló el letrado, que precisó que no ha habido fianza.

Jordán fue vinculado al proceso por el asesinato del candidato presidencial a inicios de septiembre y la jueza que lleva la causa en Ecuador ordenó que se presente una vez por semana en el Consulado de Ecuador en Miami, por lo que el abogado niega que esta detención esté vinculada con este caso.

«Es imposible que esto tenga relación con el caso de Villavicencio porque en ese caso Xavier no tiene orden de detención ni de prisión preventiva. No sé cuál sea el origen formal de esta intervención», añadió.

Salazar también señaló que la Policía hizo «un barrido muy amplio de la casa de él» y que, aunque no puede determinar si se llevaron algún ordenador u otra pertenencia de Jordán, asume que sí.

Jordán, que está imputado también en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, vive desde hace años en Estados Unidos y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la covid-19.

Además de él, en el caso Villavicencio están vinculados el empresario Daniel Salcedo, condenado a más de 30 años de prisión por diversos casos de corrupción, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, que está prófugo, y el exministro correísta José Serrano, quien también está detenido en Estados Unidos a la espera de que la Justicia de ese país determine su situación legal.

Según dijo Salcedo al Ministerio Público, el asesinato de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares (unos 171.490 euros), abonados en dos pagos, y Jordán habría estado presuntamente entre los financiadores.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales, entre ellos Carlos Angulo (‘El Invisible’), un cabecilla de Los Lobos que estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del atentado desde la cárcel de la ciudad andina de Latacunga.

Otros ocho implicados en el caso murieron antes del juicio, entre ellos los siete sicarios colombianos que participaron en el atentado. EFE

