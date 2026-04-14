Arrestan a cuatro miembros de una familia por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 14 abr (EFE).- Cuatro miembros de una familia fueron arrestados este martes en Los Ángeles por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y decenas de cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas de fuego, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

José Luis Salazar-Cruz, de 44 años e identificado con el alias de el Oso, fue detenido junto a su hijo José Manuel Salazar, de 22, Lil Oso; y sus hermanos, Alfonso Salazar, de 46, alias Pirate; y Jorge Humberto Salazar, de 43 años, alias Sharky.

Los cuatro han sido identificados como inmigrantes procedentes de México sin estatus legal.

Un gran jurado emitió una acusación de 29 cargos en total en contra de los cuatro hombres por el tráfico de drogas y armas, incluidas las armas sin número de serie, conocidas como ‘armas fantasmas’.

Las autoridades policiales continúan buscando a José Ángel López Paniagua, de 23 años, coacusado en el caso.

Los cinco habrían conspirado para distribuir sustancias controladas y vender armas de fuego sin licencia, entre otras acusaciones.

Salazar-Cruz enfrenta siete cargos por ser un extranjero indocumentado en posesión de armas de fuego, siete cargos por distribución de metanfetamina, cuatro cargos por distribución de fentanilo, un cargo por tráfico de armas de fuego, un cargo por posesión de un dispositivo destructivo y un cargo por posesión de un rifle de cañón corto no registrado.

Según la acusación, desde febrero de 2024 hasta diciembre de 2025, Salazar-Cruz utilizó aplicaciones de mensajería de texto y encriptadas, llamadas telefónicas y reuniones presenciales para coordinar la venta de narcóticos —incluyendo fentanilo y metanfetamina—, así como de armas de fuego.

Los otros acusados ​​imputados actuaron como intermediarios en las ventas de las drogas y las armas de fuego entre proveedores y clientes, y se reunieron con los clientes para venderles las drogas.

En mayo de 2025, Salazar-Cruz y sus familiares ​​informaron a un comprador que su suministro de drogas provenía de Tijuana y Mexicali (México), y que cruzaba la frontera transportado en remolques.

Además, señalaron que Paniagua obtenía las drogas de miembros del Cártel de Sinaloa y que se las suministraba a Salazar-Cruz a cambio de dinero.

De ser declarados culpables de todos los cargos, los acusados ​​enfrentarían una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y una sentencia máxima legal de cadena perpetua. EFE

amv/rrt