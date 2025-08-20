Arrestan a dos hombres gais en Mauritania por besarse en un vídeo difundido en redes
Nuakchot, 20 ago (EFE).- La policía mauritana ha arrestado a dos jóvenes sospechosos de aparecer en un vídeo que circulaba en las redes y que les mostraba besándose, en un país donde la homosexualidad sigue siendo ilegal.
Según informó este miércoles a EFE una fuente de seguridad en Nuakchot, la detención se produjo a petición del fiscal de Nuadibú, ya que la escena grabada tuvo lugar hace varios días en esta ciudad, situada a unos 470 kilómetros al norte de la capital mauritana.
El vídeo, ampliamente compartido en las páginas de Facebook, mostraba a los dos arrestados besándose en un ambiente festivo, en medio de una multitud de gente entusiasmada.
Las imágenes generaron indignación en las redes sociales, donde los internautas pidieron el máximo castigo para los dos hombres y todas las partes que aparecen en el vídeo.
En Mauritania, de población mayoritariamente conservadora, la homosexualidad es castigada por ley, y es considerada por la sociedad como «una vulgaridad imperdonable» y «una perversión importada de sociedades occidentales».
La ley mauritana contempla incluso que se castigue ese delito con la pena de muerte, pero nunca se ha llegado a informar de una sentencia de ese calibre por actos homosexuales, de acuerdo con Amnistía Internacional.
Según la misma fuente, los detenidos comparecerán ante el fiscal de Nuadibú antes de pasar ante el tribunal. EFE
mo/fzb/llb