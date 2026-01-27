Arrestan a líder de facción ligada al cartel La Familia Michoacana en el Estado de México

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- Agentes de la Policía de Investigación de Ciudad de México detuvieron este martes en el Estado de México (centro) a Juan ‘N’, conocido como El Seven, a quien identifican como el líder de una facción de La Familia Michoacana, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas el año pasado.

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el arrestado fue localizado en un inmueble ubicado en el municipio de Amecameca de Juárez, y contaba con una orden de detención por un presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Conocido como ‘El Seven’, los investigadores le acusan de ser el líder de un grupo ligado al cartel mexicano La Familia Michoacana, organización que se dedica al narcotráfico y que opera mayormente en el estado occidental de Michoacán, uno de los epicentros de la crisis de seguridad que vive el país.

Tras su detención, el individuo, quien en el pasado ya tenía una orden de aprehensión, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, a la espera de que un juez determine su situación jurídica.

Las autoridades lo señalan como responsable de cometer «delitos de alto impacto» en Ciudad de México, y los estados de México y Morelos, en el centro del país.

Estados Unidos designó a este cartel mexicano como organización terrorista extranjera en febrero del año pasado, junto al Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa, Cartel del Golfo, Cartel del Noreste y Carteles Unidos. EFE

