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Arrestan a un ‘youtuber’ por el uso de IA para difamar al actor surcoreano Kim Soo-hyun

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Seúl, 27 may (EFE).- Las autoridades surcoreanas han arrestado al ‘youtuber’ Kim Se-ui, creador del canal Hover Lab, acusado de difamar al actor Kim Soo-hyun mediante pruebas manipuladas que afirmaban que había mantenido una relación con la fallecida actriz Kim Sae-ron cuando esta aún era menor de edad.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió el martes la orden de detención por el riesgo de que el acusado pudiera destruir pruebas o darse a la fuga, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

«La verdad ha quedado demostrada mediante un proceso legalmente establecido y una investigación exhaustiva», afirmó en un comunicado este miércoles la agencia del actor, en respuesta a la noticia.

La agencia confirmó la falsedad de las acusaciones, y destacó que el tribunal reconoció la gravedad de los cargos imputados, los cuales incluyen delitos de difamación y chantaje.

Kim Se-ui está acusado de crear grabaciones de voz con inteligencia artificial en las que la actriz Kim Sae-ron, fallecida el año pasado a los 24 años por aparente suicidio, afirmaba haber mantenido relaciones sexuales con el actor cuando ella estaba aún en secundaria.

Durante una rueda de prensa televisada en Seúl en marzo del año pasado, el actor admitió que ambos fueron pareja «hace cuatro años», cuando ella ya era mayor de edad. También rechazó que la actriz sufriera presiones económicas por parte de su agencia.

Kim Soo-hyun, protagonista de varios dramas surcoreanos conocidos, no ha realizado apariciones públicas oficiales desde esa conferencia de prensa. EFE

cor-pbz/jdg/cg

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