Arrestan a un hombre que amenazó con disparar con un rifle en el Aeropuerto de Atlanta

2 minutos

Miami (EE.UU.), 20 oct (EFE).- La Policía arrestó este lunes a un hombre que amenazó con disparar un fusil de asalto AR-15 en el interior del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de la ciudad de Atlanta (Georgia, EE.UU).

«Hoy en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, un individuo con un AR-15 fue arrestado después de amenazar con disparar en el aeropuerto», informó Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

La alta funcionaria estadounidense agregó que la policía arrestó al hombre antes de que causara daños.

Las autoridades locales informaron -en una rueda de prensa- que el individuo, de 49 años, llegó al aeropuerto alrededor de las 9:30 hora local (13:30 GMT), poco antes de que su propia familia alertara a la Policía que estaba armado y presentaba problemas de salud mental.

El hombre fue arrestado cuando llevaba menos de media hora en la terminal. Según el jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, el individuo seguramente planeaba regresar a su vehículo a recoger el fusil y comenzar a disparar más tarde dentro de la terminal aérea.

Schierbaum aclaró que el detenido enfrentará cargos de amenazas terroristas, intento de agresión con agravantes, posesión de arma de fuego en la comisión de un delito grave y posesión de arma de fuego por un delincuente convicto.

«Este individuo tenía un arma semiautomática y problemas de salud mental y cuando tienes esa combinación, puede resultar fatal», dijo por su parte el alcalde de Atlanta, el demócrata Andre Dickens.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta es el aeropuerto con mayor tránsito de pasajeros del mundo. EFE

hbc/ims/jrg