Arrestan al rapero D4vd meses después de hallar sin vida a una menor hispana en su Tesla

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Washington, 16 abr (EFE).- La policía de Los Ángeles arrestó este jueves al músico D4vd en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado meses atrás en el maletero de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante la fiscalía el próximo lunes, según un comunicado policial, que no precisó por el momento las pruebas que llevaron a su detención.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard. EFE

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