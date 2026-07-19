Arrestan en Miami al influencer Andrew Tate y a su hermano

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El polémico influencer Andrew Tate y su hermano Tristan fueron arrestados el sábado en Miami, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos a la AFP.

Las autoridades del Reino Unido buscan la extradición de los hermanos por cargos relacionados con violación, trata de personas y agresión.

Los alguaciles confirmaron la detención de Andrew Tate, de 39 años, y de su hermano menor, pero señalaron que, como la orden de arresto está bajo resguardo, no podían revelar los cargos.

Su abogado, Joseph McBride, aseguró que los Tate «quedarán en libertad».

El medio estadounidense TMZ publicó un video en el que se ve a agentes de seguridad esposando a los hombres y escoltándolos hacia vehículos.

El Servicio de Fiscalía de la Corona británica (CPS, en inglés) afirmó en un comunicado que los Tate, que enfrentan cargos en Reino Unido, fueron arrestados por alguaciles estadounidenses.

«Hemos decidido procesar a Andrew y Tristan Tate por nuevos delitos, entre ellos violación, organizar o facilitar la trata con fines de explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de un menor», declaró Malcolm McHaffie, jefe de la División de Delitos Especiales del CPS.

A principios de este año, la policía de Hertfordshire, al norte de Londres, anunció que reabría una investigación sobre denuncias de violación y agresión sexual formuladas por varias mujeres contra Andrew Tate entre 2014 y 2015.

También enfrentan acusaciones separadas de violación y trata de personas presentadas por distintas mujeres e investigadas por la Policía de Bedfordshire.

Los hermanos Tate también están acusados de evasión fiscal y blanqueo de dinero en Reino Unido.

Ambos han negado todas las acusaciones.

«Estamos seguros de que después de que un juez competente conozca los hechos, y de que el Departamento de Justicia enfrente este flagrante abuso de su propia autoridad, Andrew y Tristan Tate quedarán en libertad», dijo el abogado de los hermanos, McBride, en un comunicado.

Los Tate tienen doble nacionalidad británica y estadounidense. Han sido fervientes partidarios del presidente estadounidense Donald Trump.

Andrew Tate es uno de los defensores más destacados de la llamada «manósfera», una red de comunidades en línea, centradas en la masculinidad tradicional, el antifeminismo y la superación personal.

Difunde sus opiniones divisivas, a menudo cargadas con un marcado tono misógino, ante millones de seguidores en redes sociales, incluidos 10,8 millones de seguidores en X.

Él y su hermano fueron encarcelados durante unos meses en Rumanía, donde vivieron varios años. Allí fueron acusados de haber engañado a varias mujeres con fines de explotación sexual, incluidas menores, antes de ser autorizados a abandonar el país.

Salieron del país europeo en febrero de 2025.

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