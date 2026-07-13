Arriban a Venezuela dos buques mexicanos con 388 toneladas de ayuda humanitaria

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Ciudad de México, 13 jul (EFE).- Los buques de apoyo logístico ARM ‘Isla Holbox’ y ARM ‘Huasteco’, de la Armada de México, arribaron este lunes al puerto venezolano de La Guaira con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388,42 toneladas, para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron este lunes, en un comunicado conjunto, que las embarcaciones culminaron una travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz (este de México), por el mar Caribe, en la que recorrieron 3.600 kilómetros.

“La ayuda enviada por México busca fortalecer esa etapa mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación en beneficio de las comunidades”, añadió la nota informativa.

El cargamento incluye alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras, cada una con capacidad para producir 1.000 litros de agua purificada por hora.

Además, cien integrantes de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México participarán en las maniobras de desembarque, en la instalación y operación de las plantas potabilizadoras, y en la organización y distribución de la ayuda, en coordinación con las autoridades venezolanas, indica el mensaje.

México anunció el zarpe de ambos buques desde Veracruz el pasado 5 de julio.

En ese momento, las autoridades mexicanas habían previsto un traslado de unos seis días, aunque se precisó que la navegación concluyó tras cerca de ocho.

La operación, ejecutada por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum se suma a los vuelos logísticos enviados previamente por México con plantas de energía de emergencia, torres de iluminación, paneles solares y material de la Cruz Roja Mexicana, en una respuesta que el Gobierno federal ha presentado como parte de su cooperación humanitaria con Venezuela.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejan más de 4.500 muertos y 16.700 heridos, con La Guaira como una de las zonas más afectadas.

La SRE y la Marina señalaron que, aunque la fase inmediata de atención a la emergencia fue superada de acuerdo con el Plan Marina, la recuperación sigue siendo fundamental para restablecer servicios esenciales y apoyar el bienestar de la población damnificada.

El Gobierno mexicano afirmó que esta misión reafirma su “compromiso con la solidaridad internacional, la cooperación humanitaria y la construcción de una región más resiliente frente a los efectos de los desastres naturales”, mientras la Armada destacó su capacidad logística para proyectar asistencia humanitaria más allá del territorio mexicano. EFE

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