Arrojan una maleta con 82.000 dólares por la ventana en operativo anticorrupción en Brasil

2 minutos

São Paulo, 11 feb (EFE).- Un sospechoso arrojó este miércoles una maleta con 82.000 dólares en efectivo por la ventana de un edificio, en el sur de Brasil, al percatarse de la llegada de la Policía durante un operativo anticorrupción de gran calado.

El investigado lanzó la maleta con 429.000 reales (82.000 dólares) desde la trigésima planta del apartamento allanado en la turística ciudad de Balneário Camboriú, indicaron fuentes de la Policía Federal.

La acción se enmarca en la llamada Operación Barco de Papel, que intenta esclarecer delitos contra el sistema financiero cometidos con recursos de RioPrevidência, órgano encargado de gestionar las pensiones de los funcionarios del estado de Río de Janeiro.

Los agentes cumplieron dos órdenes de registro en el estado de Santa Catarina, expedidas por la Justicia ante indicios de «obstrucción de las investigaciones y ocultación de pruebas» por parte de los investigados.

Cuando la patrulla llegó al inmueble objeto de búsquedas en Balneário Camboriú, «uno de los ocupantes tiró la maleta con dinero en efectivo desde la ventana del apartamento», de acuerdo con la versión oficial.

Según imágenes divulgadas por la Policía Federal de Brasil, los billetes, de 100 y 200 reales (20 y 40 dólares), quedaron esparcidos en una zona común de un edificio contiguo.

Los autoridades recuperaron todo el dinero y, además, se incautaron de dos vehículos de alta gama, dos teléfonos celulares y documentación.

La principal misión de la Policía Federal era precisamente «localizar y recuperar los bienes, valores y objetos retirados del apartamento del principal objetivo de la operación iniciada el 23 de enero».

El Operativo Barco de Papel investiga irregularidades en la adquisición de títulos de deuda emitidos por el Banco Master, liquidado el pasado 18 de noviembre por el Banco Central de Brasil por graves sospechas de fraude.

La investigación apunta a que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, RioPrevidência habría invertido alrededor de 970 millones de reales (casi 200 millones de dólares) en el Banco Master.

El conocido como ‘caso Master’ se ha destapado como un gran escándalo que ha salpicado a políticos y jueces de la Corte Suprema, instancia donde tramita la investigación bajo sigilo judicial.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, llegó a referirse al caso, que investiga la emisión de créditos falsos por valor de 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares), diciendo que «puede tratarse del mayor fraude bancario» de la historia de Brasil. EFE

cms/cm/mp/gpv

(video)