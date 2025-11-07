Artista Regina Galindo «revive» la voz de periodista José Rubén Zamora en una performance

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 6 nov (EFE).- La artista visual y poeta guatemalteca Regina José Galindo realizó este jueves una simbólica performance al vestir un traje del periodista José Rubén Zamora Marroquín para presentar su obra ‘Yo me siento libre’ frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acción forma parte de la 24 Bienal de Arte Paz y busca mantener viva la voz del fundador del extinto diario elPeriódico, encarcelado desde julio de 2022 por dos procesos judiciales en su contra. Estos casos han sido ampliamente calificados como persecución política e irregulares por diversas organizaciones sociales locales e internacionales.

Galindo portó la indumentaria del periodista para manifestar su apoyo a la lucha por la justicia y la verdad que Zamora ha liderado durante más de tres décadas.

«La idea de hacer este performance (espectáculo performativo) es no quedarnos paralizados, que la historia de Zamora no se olvide. Que siga siendo una lucha no solo de él, sino del pueblo de Guatemala, porque (su encarcelamiento) atenta contra la libertad de todos los ciudadanos», afirmó la artista.

Galindo, quien se define como parte de la «generación de posguerra», consideró que el trabajo periodístico de Zamora ha sido «fundacional» para su generación, sirviendo como fuente clave sobre el conflicto interno armado del país.

«Llevo un traje que evidentemente me queda grande, como grande me queda el rol, porque yo soy una artista… que no puede compararse con un buscador de justicia como José Rubén Zamora, que tiene más de 30 años en ese camino de búsqueda de la verdad», declaró.

La performance recupera la frase de Zamora que da título a la obra: «Yo me siento libre». Galindo señaló que esta actitud inspira el acto, cuyo propósito es denunciar la persecución a la prensa independiente y evitar que la ciudadanía se quede «paralizada» por el miedo.

«El miedo paraliza, pero la mentira mata… Cuando a él lo meten preso, es una derrota para el sistema en Guatemala, el disfraz de la democracia cae, pero él, su libertad como individuo, no la han podido tocar», enfatizó la artista.

Galindo (Guatemala, 1974) es una artista visual y poeta que utiliza la performance como medio principal para confrontar injusticias sociales, la violencia de género y los abusos a los derechos humanos, empleando su propio cuerpo como principal vía de expresión.

Ha sido galardonada con múltiples premios internacionales, como el León de Oro en la Bienal de Venecia en 2005 y el Premio Príncipe Claus en 2011. EFE

