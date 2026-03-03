Artistas de México, Colombia, Argentina y Ecuador optan al premio Sony World de fotografía

Dublín, 3 mar (EFE).- Los premios fotográficos Sony World anunciaron este martes los 30 finalistas seleccionados para su 19 edición, entre los que se encuentran los mexicanos Pablo Ramos y Citlali Fabian, el colombiano Santiago Mesa, la ecuatoriana Isadora Romero y la argentina Anita Pouchard Serra.

Los ganadores de las diez categorías en juego serán anunciados en una ceremonia en Londres el próximo 16 de abril, a la que seguirá una exposición de los trabajos en la Somerset House de la capital británica entre el 17 de abril y el 4 de mayo.

De entre esos diez galardonados saldrá asimismo el ganador del premio al fotógrafo del año, dotado con 25.000 dólares, según informó hoy en un comunicado la organización, que recibió unas 430.000 imágenes de más de 200 países y territorios diferentes.

En la categoría de ‘Creatividad’, la fotógrafa mexicana Citlali Fabian examina su herencia indígena en la serie de retratos ‘Bilha, historias de mis hermanas’, mientras que su compatriota Pablo Ramos aborda con ‘El álbum negro’ la problemática de los desaparecidos en el país norteamericano.

En la sección de ‘Proyectos documentales’, el colombiano Santiago Mesa pone el foco con ‘La sombra de la coca’ en los agricultores cuya subsistencia depende de este cultivo ilegal, así como en los grupos armados que controlan el negocio de la droga en el país.

La ecuatoriana Isadora Romero explora en la categoría ‘Medioambiente’ la influencia de poblaciones humanas y no humanas en los bosques a lo largo del tiempo, hasta convertirlos en territorios culturales en la serie de instantáneas ‘Apuntes sobre cómo construir un bosque’.

Y la argentina Anita Pouchard Serra retrata para la categoría ‘Fauna y Naturaleza’ los conflictos que mantienen los residentes de una comunidad privada de Buenos Aires con una comunidad de capibaras, los roedores más grandes del mundo.

La presidenta del jurado de los premios Sony World, la fotógrafa española Mónica Allende, destacó hoy que la obras finalistas demuestran un «crecimiento notable en la técnica y el compromiso con la fotografía como un poderoso medio de narración».

«A lo largo de las numerosas series que evaluamos -dijo-, me impresionó profundamente la celebración de la experiencia humana, así como del amor, la bondad y la resiliencia silenciosa entretejida en realidades complejas y, a menudo, desafiantes». EFE

