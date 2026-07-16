Ascienden a 120 los portugueses fallecidos por los terremotos en Venezuela

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Lisboa, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este jueves de que el número de ciudadanos de este país fallecidos en los devastadores terremotos que asolaron Venezuela hace tres semanas ha ascendido a 120, entre ellos 23 menores, mientras que 50 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que, de los fallecidos, 102 también tenían la nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 4.829 muertos y 16.740 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

Desde que ocurrieron los terremotos, se han registrado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una magnitud de 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada.

Las cifras de las autoridades venezolanas recogen que hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados. EFE

lmg/fpa