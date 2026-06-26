Ascienden a nueve los portugueses fallecidos en los terremotos en Venezuela

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Lisboa, 26 jun (EFE).- Al menos nueve personas con nacionalidad portuguesa han muerto por los devastadores terremotos que asolaron Venezuela esta semana, siete más que los notificados anoche, informó este viernes a EFE una fuente del Ministerio de Exteriores luso.

Según la misma fuente, 56 ciudadanos lusos se encuentran en paradero desconocido, sin cambios respecto al último parte.

El ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, precisó anoche en una entrevista al canal estatal RTP que los desaparecidos se encontraban en la ciudad costera de La Guaira, donde se han producido numerosos derrumbes.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela, donde las autoridades han contabilizado además una treintena de réplicas.

De momento se ha registrado al menos 235 fallecidos y más de 4.000 heridos por estos temblores.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de que el estado de La Guaira, vecino de Caracas y donde se ubica el principal aeropuerto del país, es la zona más castigada por el desastre y ha sido declarado «zona de desastre natural» debido al elevado número de edificios colapsados.

Portugal tiene previsto enviar un equipo de protección civil de emergencia integrado por medio centenar de efectivos, oferta que, según indicó el Gobierno, fue aceptada por las autoridades venezolanas. EFE

cch/jcg