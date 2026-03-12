Ascienden a once las personas fallecidas por las lluvias desde inicio de año en Ecuador

2 minutos

Quito, 12 mar (EFE).- Tres personas, una de ellas un niño, fallecieron entre este miércoles y jueves en Ecuador, a causa de las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias, lo que elevó a once el número de personas fallecidas por esta situación desde inicios de año, según el último reporte publicado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Los fallecimientos se produjeron en la provincia costera de Guayas, donde un niño murió al caer en el interior del sistema de alcantarillado; en la andina Azuay, donde en un deslizamiento de tierra falleció un hombre; y la tropical Los Ríos, donde un hombre recibió una descarga eléctrica cuando su casa se había inundado.

El fuerte temporal ha dejado hasta el momento a 3.752 damnificadas y 46.716 personas afectadas, además 82 viviendas y 19 puentes destruidos.

La provincia más impactada es Guayas con 19.592 con personas afectadas, seguida por El Oro (6.230), Los Ríos (5.283), Esmeraldas (5.244) Manabí (4.494), Santa Elena (3.443), Loja (2.625) y Chimborazo (1.148).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este martes se han registrado 1.662 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 190 municipios y 590 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

