Asesinada una niña palestina de 13 años cuando asistía a clase por un disparo israelí

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Jerusalén, 9 abr (EFE).- Una niña gazatí de 13 años, identificada como Ritaj Abdel Raouf Rihan, murió este jueves tras recibir un disparo del Ejército israelí cuando asistía a clase en una tienda de campaña en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

Según pudo conocer EFE, la menor asistía a clase en una tienda de campaña improvisada pero afiliada a la escuela Abu Ubaida Bin Al Yarrah en Beit Lahia (norte del enclave).

Testigos aseguran que el disparo provino de un arma apostada en una grúa, de funcionamiento automático, en la zona. EFE no pudo comprobar estas informaciones.

Consultadas por esta agencia, las fuerzas armadas no se pronunciaron sobre el tiroteo.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima en más de 21.000 los menores de edad muertos en ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023.

Más de 630.000 niños no tienen acceso estable a clases presenciales normales, según la OCHA, que calcula que el 93 % de los centros escolares de la Franja requieren una reconstrucción total o mayoritaria de sus instalaciones.

En el sur de Gaza, otro palestino de 33 años murió por fuego de un dron israelí en la zona de Mawasi, al noroeste de la ciudad de Rafah (extremo sur de la Franja), según el Hospital Nasser de la urbe vecina de Jan Yunis.

El centro identificó la fallecido como Yusef Jalil Ahmad Mansur.

En total, más de 72.000 personas han muerto en Gaza por ataques del Ejército de Israel desde que lanzó su campaña contra el enclave en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí.EFE

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