Asfura impulsa una ley anticorrupción y no descarta una comisión internacional en Honduras

3 minutos

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, anunció este lunes la elaboración de una Ley de Transparencia y Anticorrupción en el país, y dejó abierta la posibilidad de instaurar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

«Estamos trabajando (…) una Ley Anticorrupción y Transparencia que vamos a mostrar a todo el pueblo hondureño», dijo Asfura a periodistas tras inaugurar el año escolar en el sector público en Honduras, en el que se espera la matrícula de 1,7 millones de niños y jóvenes.

El mandatario señaló que la iniciativa contará con el respaldo de la Procuraduría General de la República (PGR) y organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI).

Asfura se comprometió, además, a «hacer lo mejor por Honduras» y reiteró su promesa de realizar una Administración «con transparencia» que traduzca la honestidad en bienestar directo para la población.

Pese al impulso de leyes nacionales, el gobernante no descartó la instauración de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa que ya había formulado en agosto de 2025 ante el CNA.

Asfura instó a buscar «las condiciones, los métodos y los medios» para materializar este organismo, aunque matizó que el marco legal debe ir acompañado de un cambio ético en la ciudadanía.

«Al final no son las leyes, al final es la actuación de cada uno de nosotros, los hondureños, que debemos hacer lo mejor por Honduras», sentenció.

La eventual instalación de la CICIH fue una promesa de campaña de la expresidenta Xiomara Castro, quien concluyó su mandato de cuatro años el pasado 27 de enero.

Pese a los cuatro años de gestión y a las sucesivas rondas de negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mecanismo anticorrupción no logró materializarse.

El proceso se vio obstaculizado, en parte, por la negativa del Parlamento hondureño a aprobar las reformas al Código Procesal Penal exigidas por el organismo internacional, entre ellas la revisión de la inmunidad parlamentaria.

Reducir la deserción escolar

En materia educativa, Asfura expresó su expectativa de que el sistema educativo “mejore” y destacó como prioridades la reducción de la deserción escolar y el cumplimiento de la meta legal de 200 días de clase para los 1,2 millones de estudiantes convocados este año.

«Aquí hay un reto grande, que no solo es mío, ni tampoco es solo de mi equipo, sino de cada hondureño para poder hacer una Honduras más grande y (de la) que nos sintamos orgullosos», enfatizó.

Como parte del inicio del ciclo lectivo, el Gobierno comenzó la distribución de libros de texto para 1,2 millones de estudiantes de primero a undécimo grado, después de que Asfura anunciara durante su investidura, el pasado 27 de enero, que había ordenado la impresión de más de 10 millones de ejemplares.

“No faltarán los libros durante los cuatro años de mi Gobierno; también vamos a trabajar en la infraestructura de las escuelas para estar bien», señaló Asfura, quien aseguró que los textos escolares entregados hoy no fueron financiados con recursos del Estado, sino con donaciones y fondos propios. EFE

ac/rao/jrh