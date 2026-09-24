Asfura invita a invertir en Honduras y ofrece orden y transparencia en la Asamblea de ONU

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Naciones Unidas/Tegucigalpa, 23 sep (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, invitó este miércoles, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a empresarios internacionales y nacionales a invertir en su país, ofreciéndoles «orden, transparencia y reglas claras».

«Honduras es un país serio, un país de leyes, al que los invitamos a invertir. A quien invierte en Honduras le ofrecemos oportunidades, orden, transparencia, reglas claras», subrayó Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.

Agregó que Honduras ofrece oportunidades concretas de inversión, en logística, industria, energía, infraestructura, agroindustria, minería y turismo, entre otros sectores.

El gobernante señaló que para promover la inversión se está repotenciando Puerto Cortés, en el Caribe, y fortaleciendo carreteras para crear un corredor logístico entre el Atlántico y el Pacífico.

Dijo que Honduras ya es uno de los principales exportadores de ropa manufacturada de reconocidas marcas, arneses eléctricos y piezas para automóviles que se venden alrededor del mundo, generando empleo a unos 200.000 hondureños.

Asfura también recordó que el Parlamento de su país recién aprobó una reforma al sector de energía para superar deficiencias que se arrastran desde hace varios años, y en ese sentido invitó «a la inversión nacional y extranjera a participar del desarrollo del sector energético en la generación, transmisión y distribución de energía».

Otros campos para la inversión en Honduras son la agricultura y la minería, con «un enorme potencial aún por aprovechar» y el turismo, indicó el mandatario.

«Queremos inversión, queremos que llegue para quedarse, que genere empleo y que traiga conocimientos para formar nuestra juventud. Mi compromiso es facilitar la inversión en Honduras. Honduras se está renovando, ha vuelto a creer en sus instituciones, mira de frente a sus aliados y está construyendo su futuro con trabajo, orden y esperanza», subrayó.

Indicó además que hoy Honduras reafirma su compromiso con la paz, con el derecho internacional, la soberanía y la cooperación entre Estados.

El mandatario, electo el 30 de noviembre de 2025, y para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a los hondureños, en la víspera de los comicios, que votaran por él, recordó que esas elecciones de hace nueve meses «estuvieron en riesgo» y que observadores internacionales «fueron testigos de una jornada electoral ejemplar».

«A ese esfuerzo de mujeres y hombres valientes se sumó al respaldo de las democracias internacionales que nos acompañaron en el rescate de nuestro país. Al iniciar nuestra labor nos encontramos con un pueblo que jamás perdió la dignidad ni la esperanza. Hoy estamos fortaleciendo nuestras instituciones y nuestra democracia multipartidaria», enfatizó Asfura.

También recordó, brevemente, que hace tres meses visitó Ucrania y que en ese país (en guerra con Rusia) vio «un pueblo defendiendo y luchando por su libertad, respetando la integridad territorial y la independencia política, protegiendo a la población civil y buscando alcanzar una paz duradera».

Además, se refirió a la violencia en Honduras atribuida a las ‘maras’ y pandillas y dijo que su Gobierno está equipando y fortaleciendo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, «porque el crimen organizado trasnacional no respeta fronteras».

«Las redes del narcotráfico, las maras y las pandillas operan en varios países a la vez, y ningún país las derrota solo. Es una responsabilidad compartida en la que cada nación aporta lo que le corresponde. Las democracias con intereses alineados debemos de actuar juntos, con rapidez, con firmeza, solo así tendremos seguridad y prosperidad en el hemisferio», recalcó. EFE

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