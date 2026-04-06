Asociación cristiana de Nigeria desmiente el rescate de 31 fieles por parte del Ejército

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Lagos, 6 abr (EFE).- La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, por sus siglas en ingles) negó este lunes a EFE que el Ejército nigeriano haya rescatado a 31 fieles secuestrados el domingo en ataques contra dos iglesias en la comunidad de Ariko, en el estado de Kaduna (centro), durante las celebraciones del Domingo de Pascua.

El Ejército nigeriano informó a última hora del domingo de que había logrado rescatar a 31 personas secuestradas en estos ataques, y que había recuperado los cuerpos de otras cinco que ya habían sido asesinadas por sus captores.

«Eso no sucedió. No han sido rescatados. Se puede ver que la Policía dio una cifra diferente de personas rescatadas. Se puede apreciar la contradicción», declaró a EFE el presidente de la CAN en los estados del norte y el Territorio de la Capital Federal (FCT), el reverendo John Hayyab.

Aunque ni la asociación ni las autoridades informaron sobre la cantidad de rehenes, Hayyab incidió en que «siguen cautivos» y que «la noticia del rescate no es cierta, tras lo que pidió a los militares hacer «lo necesario» para lograr su liberación.

Otro grupo comunitario de la zona, la Asociación Unida para el Desarrollo de Kuturmi, también desmintió la afirmación de que los fieles habían sido rescatados, y calificó la declaración de los militares de engañosa.

«Nos han llegado informes que alegan que el Ejército nigeriano ha rescatado con éxito a 31 personas secuestradas durante la celebración de la Pascua. Queremos declarar categóricamente que esta afirmación es totalmente falsa y engañosa», dijo el presidente de la asociación, JD Ariko, en un comunicado.

Además, aseguró que las familias seguían en contacto con los secuestradores, quienes habían confirmado que los fieles estaban vivos y en su campamento.

Un grupo sin especificar de cristianos fueron capturados el domingo en la Primera Iglesia ECWA y en la Iglesia Católica de San Agustín, unas acciones en las que también murieron siete personas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto. EFE

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