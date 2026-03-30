Asociaciones civiles denuncian: Israel ha caído en el «abismo moral» con la pena de muerte

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- Nueve organizaciones israelíes pro derechos humanos se pronunciaron contra la recién aprobada ley de pena de muerte «a terroristas» (dirigida a ser aplicada contra palestinos de Cisjordania) como una prueba del «abismo moral» en el que ha caído el Estado de Israel.

«El paso de la ley de pena de muerte es una expresión más del abismo moral en el que el Estado de Israel y su sistema legal se han hundido», recoge el comunicado conjunto de estas asociaciones, entre ellas la prestigiosa B’Tselem, Médicos por los Derechos Humanos o el centro legal Adalah.

El grupo sostiene que la ley es un «sello de aprobación oficial a la política de venganza y violencia racista hacia los palestinos» del Estado de Israel.

«Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes, pisa el principio del derecho a un juicio justo, mina la posibilidad de descubrir errores judiciales o confesiones falsas, incluyendo confesiones extraídas con tortura», denuncian.

Los firmantes de la denuncia aseveran además que la norma va contra la tendencia global de abolir la pena capital, la cual viola el derecho internacional y las propias obligaciones de Israel respecto a las leyes de ocupación, puesto que la norma se aplica en Cisjordania, territorio palestino fuera de la soberanía israelí.

«La experiencia global muestra que la pena de muerte no disuade», continúan.

El texto aprobado, por 62 votos a favor y 48 en contra en la Kneset (parlamento de Israel), establece la pena de muerte en la horca a los condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).

Mientras que para los palestinos de Cisjordania se impone la pena capital dictada por los tribunales militares que los juzgan (una obligación con excepciones no definidas), en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello, añade más requisitos para imponerla y se permite sentenciar a cadena perpetua. EFE

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