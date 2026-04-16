Astronauta de Artemis II dice que el inodoro «fue maravilloso», pero falló la ventilación

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Miami (EE.UU.), 16 abr (EFE).- El comandante de la misión Artemis II a la Luna, el astronauta de la NASA Reid Wiseman, afirmó este jueves que el inodoro que emplearon durante la expedición espacial «fue maravilloso» pese a los problemas que ocasionó, que dijo que estuvieron asociados al sistema de ventilación.

«Solo quiero decir, de forma 100% directa: fue un inodoro maravilloso. El inodoro funcionó genial. Donde tuvimos un problema -y fue un problema real, sin duda- fue en nuestra línea de ventilación primaria», dijo Wiseman en una rueda de prensa desde las instalaciones de la NASA en Houston (Texas).

«El inodoro descargaba perfectamente, pero cuando el líquido salía por la parte inferior, se quedaba atascado en nuestra línea de ventilación», agregó el comandante de la misión de cuatro tripulantes, que regresó el pasado viernes a la Tierra después de orbitar la Luna.

El retrete de la cápsula Orión donde viajaban los astronautas fue uno de los protagonistas inesperados de Artemis II, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de 23 millones de dólares.

La NASA explicó durante el transcurso de la misión que el inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina, y recomendó a los astronautas emplear métodos alternativos, similares a pañales para adultos.

«Nuestro tanque solo puede retener, no sé, estoy adivinando, quizás menos de orina; el tanque retiene eso y luego tiene que ser vaciado», explicó Wiseman, que señaló que «fue divertido ver cómo se vaciaba aquello durante los dos primeros días».

«Son como mil millones de pequeños copos de hielo lanzados hacia el espacio profundo», describió.

Pero indicó que esa línea de ventilación primaria «se obstruyó o se bloqueó», por motivos que aún desconocen, y pidió a los ingenieros de esa pieza a «no bajar la cabeza».

«Fue una pieza de equipo excelente. ¿Y qué aprendimos? Pues que siempre hay cosas que necesitamos mejorar», resumió.

Junto a Wiseman, el resto de integrantes de Artemis II -Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), compartieron este jueves anécdotas y recuerdos de la misión de diez días de duración, que les convirtió en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde el Apolo 17 en 1972.EFE

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