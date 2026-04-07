Astronautas de Artemis vieron destellos, polvo lunar y nuevos colores al pasar por la Luna

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Miami (EE.UU.), 7 abr (EFE).- Los cuatro astronautas de Artemis II reportaron este martes a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter Ohm durante su paso por la órbita de la Luna el lunes.

La tripulación conversó con Kelsey Young, líder de la Dirección de Misiones Científicas (SMD, en inglés) de la NASA para objetivos de ciencia lunar, para compartir sus memorias mientras están frescas sobre su paso por la Luna, lo que servirá para las futuras misiones que buscan que los seres humanos alunicen en 2028.

El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen reportaron haber visto al menos cuatro destellos de impacto, fenómenos de luz que surgen tras el choque de meteoroides contra la superficie lunar.

En tanto, Christina Koch, especialista de misión de la NASA, reportó haber visto polvo lunar elevado, es decir, finas partículas de regolito, el material que cubre la Luna, y que se levantan de la superficie y flotan por fuerzas electrostáticas.

Ella y el piloto de la misión, Victor Glover, también señalaron que después de pasar por detrás de la cara oculta de la Luna el lunes observaron el brillo de la Tierra, lo que incluso impactó las ventanas de la nave.

«Cuando la Luna se volvió aparente (tras salir de la cara oculta del satélite natural), era tan brillante, tan brillante, que se veía fuera de lugar. El color gris de la Luna y el negro del espacio parecían combinar juntos», relató Glover.

Mientras Koch describió que la Luna se convirtió «en una esponja de luz» que «estaba reflejando la luz y se encendió cuando la Tierra se acercó lo suficiente» al campo de visión de la nave.

Los astronautas, quienes el lunes se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna después de más de 50 años, encontraron en su viaje que el satélite presenta colores «mate y marrón», frente a su usual gris.

Aunque otros astronautas viajaron antes al lado oculto de la Luna, los tripulantes de Artemis II llegaron más lejos que ningún otro humano y observaron más por la posición del Sol, lo que les permitió ver con más detalle formaciones como Ohm, un cráter en la parte escondida.

«Hice algunas correlaciones y mencioné que era como ver el Gran Cañón (de Estados Unidos), donde puedes ver diferentes capas», narró Glover.

Los astronautas están ahora de camino a la Tierra, donde esperan amerizar el viernes frente a California, tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado el lunes la Luna.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que espera sentar las bases para una futura base en la Luna de Estados Unidos. EFE

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