Ataque con explosivos descarrila tren carbonero durante ola violenta en norte de Colombia

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Bogotá, 23 sep (EFE).- Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren carbonero en Uribia, en el departamento colombiano de La Guajira (norte), en medio de la ola de violencia que afecta a esta región del país, mientras las autoridades refuerzan la seguridad de infraestructuras estratégicas.

El ataque, el sexto contra este tipo de convoy de mercancías en lo que va de año, se registró hacia la medianoche del martes en el kilómetro 60 de la vía férrea de Cerrejón y afectó a un tren que se desplazaba vacío hacia el sur de La Guajira.

El personal fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron heridos, según información de la compañía recogida por medios locales.

Tras el ataque, tropas del Batallón de Defensa Antiaérea de la Décima Brigada del Ejército reforzaron la vigilancia permanente sobre la vía férrea para proteger esta infraestructura estratégica y garantizar la seguridad en la zona.

El hecho ocurrió en el marco de la ola de violencia registrada en Santa Marta, capital del vecino departamento del Magdalena, donde las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) protagonizaron ataques contra vehículos y comercios después de la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo, en una operación de la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa informó este miércoles que mantiene desplegados más de 300 uniformados especializados en Santa Marta, Riohacha y Dibulla y que fueron restablecidos cinco puntos de obstrucción vial reportados en la zona.

La compañía Cerrejón señaló que el ataque del martes es el sexto registrado durante 2026 contra su infraestructura, y las autoridades no han atribuido públicamente, hasta el momento, el atentado contra la vía férrea a una organización armada específica. EFE

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(foto)(vídeo)