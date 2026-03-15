Ataque contra la embajada de EEUU y tres muertos en bombardeos a un grupo proiraní en Irak

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La embajada de Estados Unidos en Irak y parte del aeropuerto en Bagdad fueron atacados el sábado, tras bombardeos en la capital iraquí contra un influyente grupo proiraní, según fuentes de seguridad.

En medio de la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran ataques diarios contra militares de Washington o instalaciones petroleras.

El sábado al amanecer, un periodista de la AFP vio humo negro sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad donde hay representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales en el centro de la capital.

Un alto funcionario de seguridad entrevistado por la AFP mencionó un ataque con drones. Otro confirmó un ataque, refiriéndose a disparos de cohetes, y precisó que un proyectil había caído cerca de la pista de aterrizaje del complejo diplomático.

La embajada estadounidense emitió una alerta de seguridad actualizada instando a los ciudadanos a «marcharse ahora», pero indicándoles que no acudan a la sede diplomática en la capital ni al consulado general en Erbil por «riesgo continuo de misiles, drones y cohetes en el espacio aéreo iraquí».

Es el segundo ataque contra la legación estadounidense desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Se produce pocas horas después de los ataques contra las Brigadas de Hezbolá, un influyente grupo armado que perdió a dos de sus miembros, según responsables de seguridad.

La identidad de estos miembros no ha sido revelada por las fuentes contactadas por la AFP y las Brigadas de Hezbolá, clasificadas como grupo «terrorista» por Washington, no han publicado ningún comunicado.

La noche del sábado, también se registró un ataque con drones contra una base militar en el aeropuerto internacional de Bagdad, indicaron a la AFP dos responsables de seguridad.

Una de las fuentes dijo que los drones «tenían como objetivo la base militar», pero fueron derribados justo fuera del complejo. Una segunda fuente señaló que un dron que se estrelló provocó un gran incendio en el exterior del complejo.

– «Personalidad importante» –

Poco después de las 02H00 de la madrugada del sábado (23H00 GMT del viernes), en el lujoso barrio de Arassat, donde se han instalado facciones armadas proiraníes, un misil impactó en una casa que servía de sede a las Brigadas de Hezbolá, indicó a la AFP un alto cargo de seguridad.

«Una personalidad importante falleció» y otras dos personas resultaron heridas, según esta fuente.

Posteriormente, el número de víctimas mortales se revisó a tres, todos fallecidos en el ataque contra la vivienda, según dijo una fuente proiraní a la AFP.

Las Brigadas de Hezbolá organizaron un cortejo fúnebre en Bagdad en memoria de tres combatientes, entre ellos el comandante Abú Ali al-Amiri.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones, antes de que sonaran las sirenas de las ambulancias.

Dos horas más tarde, un ataque aéreo impactó contra un vehículo cerca de un puente en el este de Bagdad, y causó un muerto, según otras dos fuentes de seguridad.

De acuerdo con un responsable de las Milicias Populares (Haschd al Shaabi), también se trataría de un miembro de las Brigadas de Hezbolá.

Esta coalición de exparamilitares, integrada en las fuerzas regulares iraquíes, engloba a grupos armados proiraníes que, al igual que las Brigadas, tienen fama de actuar por su cuenta.

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