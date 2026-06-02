Ataque ruso a gran escala deja trece muertos y decenas de heridos en Ucrania

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Las fuerzas rusas atacaron Ucrania el martes de madrugada con cientos de drones y decenas de misiles balísticos que dejaron al menos trece muertos en el país, cuatro de ellos en Kiev, informaron las autoridades.

Moscú lleva a cabo desde febrero de 2022 una ofensiva de gran escala contra Ucrania, en la que bombardea diariamente sus ciudades, lo que ha provocado que Kiev también intensifique sus represalias.

Desde finales de la semana pasada, las autoridades ucranianas advertían de la posibilidad de un ataque masivo de Rusia.

En la capital ucraniana, los periodistas de la AFP escucharon sirenas de alerta aérea por toda la ciudad, que dieron paso a una serie de fuertes explosiones en plena noche.

Algunos residentes acudieron a los refugios y a las estaciones de metro subterráneas cargando bolsas y mantas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, señaló que estos ataques demuestran que el presidente ruso Vladimir Putin «se está quedando sin opciones militares» en su invasión.

«Putin es un criminal de guerra y un perdedor que no tiene más cartas que el terror. Moscú está perdiendo en el campo de batalla. Ningún número de misiles puede cambiar esto», señaló en un mensaje en redes sociales.

– Zelenski reclama municiones –

El ejército ruso dijo que llevó a cabo un «ataque masivo» contra instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania, en el que se utilizaron «armas de alta precisión» como proyectiles hipersónicos.

El ataque, llevado a cabo «en respuesta a los actos terroristas del régimen de Kiev», apuntó durante la noche a objetivos en la capital ucraniana, así como en Zaporiyia (sur), Járkov (este) y Dnipropetrovsk (centro-este), precisó el ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

También fueron golpeadas instalaciones energéticas y de transporte vinculadas al ejército ucraniano en otras regiones, según la misma fuente.

La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Moscú lanzó 656 drones y 73 misiles balísticos. De ellos, fueron derribados 602 aeronaves no tripuladas y 40 proyectiles, más difíciles de interceptar.

Esto llevó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a reclamar el desarrollo de sistemas de defensa aérea europea y a instar a Estados Unidos a suministrar municiones para los sistemas Patriot, que «es absolutamente necesaria».

Periodistas de la AFP vieron explosiones y enormes columnas de humo que se elevaban sobre Kiev al amanecer. Al menos una parte de la ciudad quedó sin electricidad tras el bombardeo, señaló la misma fuente.

«Se confirmó la muerte de cuatro personas en la capital», aseguró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en la plataforma de mensajería Telegram. También reportó al menos 65 heridos.

En el este, en la ciudad industrial de Dnipró, el gobierno local informó de al menos nueve muertos, entre ellos un niño, y alrededor de 35 heridos.

Una maternidad con recién nacidos y mujeres en trabajo de parto también fue alcanzada en Odesa, en el sur del país, informaron las autoridades, que añadieron que no hubo víctimas.

– Los ataques se intensifican –

Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, indicó el gobernador local, Aleksandr Khinchtein.

Un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque con esas aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región.

Zelenski había afirmado el viernes que Moscú preparaba «un nuevo ataque masivo» contra Ucrania, mientras que Rusia pidió a los diplomáticos extranjeros que abandonaran Kiev.

En mayo, Rusia lanzó 211 misiles contra Ucrania, uno de los números más elevado desde el inicio del conflicto. Uno de ellos fue un proyectil de alcance intermedio Oreshnik capaz de transportar ojivas nucleares, utilizado por tercera vez en la guerra.

Rusia también lanzó 8.150 drones de largo alcance contra Ucrania en mayo, un 24% más que en abril, según una recopilación de estos datos que se publica a diario.

Este número récord de ataques con drones de largo alcance contra Ucrania se registró a pesar de una tregua de tres días a partir del 9 de mayo que alimentó brevemente la esperanza de una reanudación de las negociaciones para poner fin a la guerra.

Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de violar ese alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha intentado mediar entre las partes sin éxito.

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