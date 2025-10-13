Ataque ucraniano con drones causa incendio en un depósito de combustible de Crimea

Moscú, 13 oct (EFE).- Un ataque ucraniano con drones causó anoche un incendio en un depósito de combustible de Feodosia, en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, informaron las autoridades locales.

«Como consecuencia (del ataque) se declaró un incendio (…) Según datos preliminares, fueron derribados 20 drones», escribió en Telegram el gobernador crimeo, Serguéi Axiónov.

Agregó que el incidente no ha causado víctimas.

No obstante, el suceso llevó a retrasos en la circulación de los trenes en la península, informaron las autoridades de transporte.

En total, desde la noche pasada las defensas antiaéreas rusas derribaron 120 drones sobre cuatro regiones y Crimea.

En los últimos meses, Kiev ha intensificado sus ataques contra las instalaciones energéticas rusas, lo que ha causado escasez de combustible en algunas regiones. EFE

