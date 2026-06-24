Ataques de drones ucranianos dejan sin electricidad la ciudad portuaria de Sebastopol

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(Actualiza con la confirmación ucraniana)

Moscú/Kiev, 24 jun (EFE).- La ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa, se quedó hoy sin electricidad tras un nuevo ataque masivo de drones ucranianos contra la anexionada península de Crimea, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.

El ataque ha sido confirmado por el jefe de las Fuerzas de Drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi.

El militar, conocido también por su origen húngaro con el alias de ‘Magiar’, ha explicado en sus redes sociales que sus drones golpearon durante la madrugada «la principal subestación eléctrica de Sebastopol, que distribuye (la electricidad) que genera la Central Termoeléctrica de Balaklava, que es uno de los distritos urbanos en que se divide la ciudad de Sebastopol.

«A consecuencia del ataque enemigo contra nuestra infraestructura energética la ciudad quedó temporalmente sin servicio eléctrico», escribió sobre lo ocurrido también el gobernador ruso de Crimea, Mijaíl Razvozháev, en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Razvozháev señaló que se trató de un «golpe artero del enemigo, que intenta privarnos de las condiciones normales de vida y sembrar el pánico».

«En las instalaciones (energéticas) se declaró el régimen de emergencia, los especialistas analizan la magnitud de los daños y hacen lo posible para restablecer la electricidad», añadió.

En total, según el gobernador, durante la pasada noche la ciudad fue víctima de dos ataques, durante los cuales fueron derribados 70 drones.

«Dos personas resultaron heridas», indicó, al constatar también daños en varios edificios de vivienda.

Razvozháev llamó a los ciudadanos a ahorrar la carga de sus móviles, no sobrecargar las redes eléctricas cuanto vuelva la luz y mantener la calma.

El canal de Telegram ‘Krmiski Veter’ indicó que tres drones alcanzaron la principal subestación eléctrica de la ciudad, tras lo cual se desató un incendio.

Además, las ciudades de Simferópol, Alushta y Yalta, así como otros cuatro distritos de la península, también quedaron sin suministro eléctrico, según informó en MAX la compañía eléctrica local Krimenergo.

Los ataques ucranianos contra Crimea obligaron a las autoridades a cerrar en dos ocasiones el paso por el puente que une este territorio con la Rusia continental, provocando una cola de 899 automóviles.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la pasada noche 323 drones ucranianos de ala fija sobre 19 regiones rusas, la anexionada península de Crimea, los mares Negro y Azov.

Desde el domingo pasado Ucrania ha intensificado los ataques contra la península, causando graves problemas de abastecimiento de gasolina y obligando a cancelar todos los campamentos de verano y otras actividades de ocio para niños, una tradición en la península bañada por el mar Negro desde tiempos zaristas.EFE

mos-mg/alf