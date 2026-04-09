Ataques en Líbano exponen fragilidad de tregua entre EEUU e Irán

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La frágil tregua entre Irán y Estados Unidos mostró este jueves señales de desmoronarse, mientras Teherán amenaza con retomar las hostilidades ante los ataques israelíes contra Líbano y Washington anunció que mantendrá su presencial militar hasta alcanzar el «acuerdo real».

Washington y Teherán habían celebrado como una victoria el acuerdo de alto el fuego de dos semanas y negociaciones para ponerle fin a esta guerra que ha dejado miles de muertos en Oriente Medio y desató una turbulencia económica global.

Sin embargo, el presidente Donald Trump anunció el miércoles en la noche que las fuerzas militares de Estados Unidos «permanecerán en su posición en, y cerca de, Irán, hasta el momento en que se cumpla plenamente el ACUERDO REAL alcanzado».

Las fisuras del acuerdo emergieron rápidamente desde el miércoles, cuando Israel lanzó su bombardeo más intenso contra Líbano, incluyendo el centro de Beirut, desde que el movimiento proiraní Hezbolá se sumó a al conflicto a inicios de marzo.

Al menos 182 personas murieron y casi 900 resultaron heridas el miércoles, según el Ministerio de Salud libanés.

En respuesta, Hezbolá dijo que lanzó cohetes hacia Israel tras acusarlo de violar la tregua, alcanzada la noche del martes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que los ataques israelíes en Líbano ponen en «grave riesgo» la tregua.

Israel alertó previamente que su batalla contra el movimiento libanés no es parte del alto el fuego.

Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, puso la tregua en entredicho al publicar en X que ya se violaron tres principios del acuerdo con los ataques contra Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

Ante ello, Qalibaf afirmó que las conversaciones con Estados Unidos son «poco razonables».

Para debilitar aún más la tregua, un alto cargo estadounidense aseguró que el plan iraní de 10 puntos no contempla las mismas condiciones que aceptó la Casa Blanca para detener la guerra.

– Horror y pánico en Beirut –

En Líbano, los bombardeos sin previo aviso en Beirut desencadenaron el pánico.

«La gente empezó a correr de un lado a otro, y el humo se elevaba», relató Ali Younes, que esperaba a su esposa cerca de Corniche al-Mazraa, una de las zonas atacadas.

Más de 1.700 personas han muerto en Líbano desde que Israel lanzó el mes pasado bombardeos aéreos y una invasión terrestre, según funcionarios locales.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, adelantaron que «cumplirían con su deber y darían una respuesta» si Israel no cesaba sus ataques allí, mientras que Hezbolá afirmó que tenía «derecho» a responder.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país seguía preparado para enfrentarse a Irán si fuera necesario, ya que aún tenía «objetivos por completar».

– Alto riesgo –

La retórica beligerante se produjo antes de unas negociaciones de alto riesgo previstas para el viernes en Pakistán, y después de que Irán aceptara temporalmente reabrir el estrecho de Ormuz tras la amenaza de aniquilación de la «civilización» iraní por parte de Trump.

Irán anunció el jueves rutas alternativas para los barcos que atraviesan el estrecho, al citar el riesgo de minas marítimas en la principal zona de navegación.

Pero no quedó claro si Teherán estaba permitiendo el paso de buques por la vía.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país medió el alto el fuego, instó en X a todas las partes a la «moderación».

A pesar de la tregua, los medios estatales iraníes anunciaron nuevos «ataques con misiles y drones» el miércoles contra Estados del Golfo aliados de Washington en represalia por los bombardeos contra sus instalaciones petroleras.

En Teherán, las calles estaban más tranquilas de lo normal, con varios comercios cerrados después de una nota de angustia porel temor a un ataque masivo de Estados Unidos.

«Ahora todo el mundo está tranquilo», señaló Sakineh Mohammadi, una ama de casa de 50 años que dijo sentirse «orgullosa» de su país.

– «Esperanza viva» –

El miércoles, los líderes de varios países europeos, Canadá y Reino Unido afirmaron que debe negociarse «un fin rápido y duradero de la guerra», mientras el papa León XIV celebró una «señal de esperanza viva».

Pero las exigencias de Teherán en materia de enriquecimiento de uranio -un procedimiento con el que, según países occidentales, Irán busca dotarse de la bomba nuclear- sanciones económicas y control futuro de Ormuz siguen enfrentadas a las de Washington.

El acuerdo propició el miércoles un desplome en los precios del petróleo, que habían escalado durante la guerra, pero el jueves volvieron a operar en alza.

En tanto, Trump arremetió contra la OTAN, que a su juicio no ayudó durante el conflicto.

«LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LOS NECESITAMOS, Y NO ESTARÁN SI LOS NECESITAMOS DE NUEVO», publicó en su plataforma Truth Social.

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